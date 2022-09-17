طريقة عمل واقي الشمس في البيت لحماية بشرتك من أشعة الشمس والأسمرار

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عمر شويل - جدة واقي الشمس، يعد واقي الشمس من الضروريات التي نستخدمها في الروتين اليومي للعناية بالبشرة عن النزول صباحا للحماية من أضرار أشعة الشمس المباشرة التي تعمل على اسمرار الجلد وتكوين بقع بنيه وظهور النمش والكلف، فهو يحمينا من كل هذه المشاكل ويعمل على تغطية وحماية البشرة من عوامل الجو خصوصاً في فصل الشتاء، ويمكن تحضير كريم واقي الشمس باستخدام مكونات طبيعية تغنيك عن شراء كريم واقي الشمس بأسعار باهظة. إعداد واقي الشمس في المنزل المكونات ربع كوب من مسحوق الكركم.

هلام الألوفيرا أو جل الصبار.

قالب مكعبات الثلج. تحضير واقي الشمس نخلط كل من الألوفيرا مع الكركم حتى تتجانس جميع المكونات، ثم نسكب الخليط في قوالب الثلج ونضعها في الفريزر، وعند النزول صباحا أو في الشمس نستخدم قالب من الألوفيرا ومسحوق الكركم عن طريق مرور مكعب الثلج على الوجه قبل النزول بربع ساعه في الشمس للحصول على أفضل نتيجة ممكنة، حيث أن هذه الطريقة سوف تعمل على حماية الشمس من أضرار الشمس الحارقة، لاحتوائها على الكركم الذي يعمل على تكوين طبقة عازلة الحماية من الشمس، كما أن الكركم له فوائد عديدة في التخلص من اسمرار وتصبغات البشرة نتيجة التعرض لأشعة الشمس، كما أنه يعمل على تصفية البشرة وتوحيد لونها واعطاء البشرة النضارة والنعومة والمظهر الجذاب، وتحتوى أيضاً الوصفة على الالوفيرا الممتاز فى تغطية مثاليه للبشرة للحفاظ عليها من اشعه الشمس الضارة التى تؤذى الجلد وتعمل على تغيير لونه، فهو يحسن من مظهر الجلد ويعمل على ترطيبها وتنعيمه. طريقة عمل واقي الشمس في المنزل المكونات ربع كوب من زيت الجوجوبا.

ربع كوب من زيت جوز الهند الخام.

2 معلقة صغيرة من أكسيد الزنك.

2 معلقة صغيرة من شمع العسل

ربع كوب زبدة الشيا. تحضير وصفة واقي الشمس نحضر إناء صغير ونضع بداخله شمع العسل وزيت جوز الهند والجوجوبا وزبدة الشيا ونرفع على النار حتى تذوب جميع المكونات.

نرفع الإناء من على النار ونضعه في وعاء، ثم نضيف إليه أكيد الزنك ونقلب المكونات جيداً.

نضع جميع المكونات في برطمان نظيف ومعقم ويدخل الثلاجة حتى يبرد ويستخدم عند النزول في الشمس كحماية وعازل طبيعي للشمس.

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