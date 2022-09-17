انسي تشققات وخشونة الكعبين وصفه جبارة ستصبح قدميكى مثل الاطفال من اول استعمال

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عمر شويل - جدة تشققات الكعبين، تعاني بعض السيدات من مشكلة تشققات الكعبين وتسبب لهم تلك المشكلة الكثير من الأرق، حيث إنها تجعل مظهر القدمين سيء وملمسهم خشن، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أسباب تشققات الكعبين، وأفضل طريقة لعلاج تلك المشكلة.

أسباب تشققات الكعبين

تعد مشكلة تشققات الكعبين من المشكلات التي لها الكثير من الأمراض والمخاطر، حيث إنها تسبب الم عند المشي، كما إنها قد تصل إلى الجروح والنزيف، ودخول البكتيريا والفيروسات إلى الجسم، لذلك يجب البحث عن السبب وراء تلك المشكلة وعلاجه على الفور.

حيث إن تشققات الكعبين لها العديد من الأسباب التي تختلف من شخص لآخر، لذا يجب التعرف على السبب الخاص بك حتى تتجنبي حدوث تلك المشكلة أو تفاقمها، ومن أهم تلك الأسباب ما يلي:

غسيل القدمين بالماء الساخن بصورة مستمرة، حيث إن الماء الساخن يؤدي إلى جفاف الكعبين.

عدم تناول الفواكه والخضروات والأطعمة المفيدة التي تساعد على إمداد الجسم بالماء والفيتامينات التي تحافظ على رطوبته.

الإصابة ببعض الأمراض مثل مرض السمنة، حيث إن الوزن الزائد يساعد في الضغط على منطقة الكعبين وتشققهم.

إهمال ترطيب الكعبين، حيث إن عدم الترطيب يؤدي إلى جفاف الكعبين وتعرضهم للتشقق.

أفضل طريقة لعلاج تشققات الكعبين

هناك العديد من الوصفات التي تستخدم في علاج تلك المشكلة، ولكن الأفضل هو إتباع روتين للعناية بتلك المنطقة، يقوم على الخطوات التالية:

استخدام مغطس الماء الدافئ أسبوعيًا

قومي بتحضير مغطس للقدمين من الماء الدافئ وضعي به ملح وخل وكمية من صابون الجسم السائل، ثم ضعي قدميك بهم وأتركها حتى تبرد المياه، ثم قومي بفرك القدمين بلطف باستخدام الإداة المخصصة لذلك، ثم قومي بتجفيف القدمين وترطيبهم.

ترطيب الكعبين

تعد تلك الخطوة من أهم الخطوات في التخلص من تلك المشكلة، لذلك قومي بترطيب الكعبين يوميًا قبل النوم باستخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، أو يمكنك استخدام الكريمات الطبية المخصصة لذلك.

ارتداء الجوارب

بعد وضع المرطب يمكنك ارتداء كيس بلاستيكي وجوارب لمساعدة الجلد على الترطيب بشكل أعمق وأسرع.