مش هتشترية من برة تانى... أسهل طريقة عمل لانشون الفراخ واللحمة بمكونات سهلة وبسيطة صحي واحلي من الجاهز

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عمر شويل - جدة عمل لانشون الفراخ واللحمة، يُعد اللانشون إحدى الأطعمة التي يفضلها كثير من الناس ويحبه الأطفال كثيراً ،ولكن يكثر الحديث عن أضرار اللانشون الجاهز نظراً لعدم ضمان نظافته وطريقة إعداده بالمصانع، لذا تتجنب كثير من الأمهات شراؤه حفاظًا على صحة أفراد أسرتهم ويبحثون عن طريقة مضمونة لتحضير اللانشون اللذيذ بالمنزل وسوف نوضح لكم طريقة إعداد لانشون الفراخ واللحم بالمنزل. عمل لانشون الفراخ واللحمة طريقة عمل لانشون الفراخ بالمنزل المكونات ¼ كيلو من صدور الدجاج المحلية بما يعادل 4 شرائح .

المحلية بما يعادل 4 شرائح . ½ كوب دقيق أبيض.

ملعقة نشاء الذرة.

3 بيضة.

3 قطع جبن مثلثات.

½ كوب زيت.

¼ ملعقة فلفل أسود.

ملعقة بصل بودر.

ملعقة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة بابريكا.

½ ملعقة زنجبيل بودر.

مكعب ونصف من مرق الدجاج. خطوات عمل لانشون الفراخ بالمنزل يُفرم الدجاج ونتركه جانبا.

نضع كل من البيض ومرقة الدجاج والملح والفلفل والبصل والثوم والبابريكا والزنجبيل داخل وعاء الكبة ونطحنهم معا ثم نسكب الخليط على الدجاج المفروم ونقلب الجميع جيداً.

نضع الخليط داخل وعاء الخلاط ثم نضيف الدقيق وكمية النشا وتضرب الجميع وبعدها نضيف الزيت تدريجيا دون توقف الخلاط .

عندما يصبح القوام ثقيل وناعم نوقف الضرب ونسكب الخليط داخل قطعة استرتش ثم يُلف على شكل رول ويضغط جيداً ونغلقه من الجانبين.

نلفه مره ثانيه بورق فويل للحفاظ عليه من وصول الماء.

نحضر وعاء مناسب ونضع به كمية من الماء وترفعه على النار حتى يغلي ثم نضع به ملح وحبهان وورق لورآ ونضع به رول اللانشون ونغطى الوعاء ونتركه على النار لمدة ساعة.

بعد النضج نزيل الفويل ونترك الانشون يهدأ ويُوضع بعدها لمدة ساعة ونصف وبعدها يصبح جاهز للتقديم أو لعمل الساندويتشات. طريقة عمل لانشون اللحم المكونات ½ كيلو لحم مفروم فرما ناعماً يحتوي على نسبة دهون بسيطة.

كوب ونصف من الدقيق.

½ كوب نشاء الذرة.

كوب من زيت الذرة.

6 بيضات.

6 قطع من الجبن المثلثات.

3 مكعب من مرق الدجاج.

ملعقة ملح.

ملعقتان صغيرتان حبوب فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من كل من (ثوم بودر وبصل بودر وزنجبيل و كبابة صيني وخل ولون أحمر بودر وبابريكا)

ورق لورآ و ملح. خطوات التحضير نضع كل من الجبن والزيت والبيض ومرقة الدجاج والنشا و الملح وكافة التوابل واللون الأحمر داخل وعاء الخلاط ويتم خلط الجميع جيداً.

يتم إضافة الدقيق بشكل تدريجي مع الخلط حتي يتجانس مع الخليط.

يسكب الخليط داخل وعاء مناسب ونضع عليه اللحم المفروم والفلفل الأسود ونقلب الجميع جيداً.

نضع الخليط فوق كيس استرتش موضوع فوق ورق فويل ونلفه داخل الاسترتش والفويل بشكل أسطواني ونغلق من الجانبين مثل البونبوني.

يتم وضع وعاء به ماء على النار وعند الغليان نضع داخله عجينة اللانشون الملفوفة بالفويل ثم نضع ورق اللوري والملح والخل ومهدي النار ونتركه لمدة ساعة وربع حتي ينضج ثم نغلق النار ونخرج اللانشون .

نتركه يهدأ ثم يوضع بالثلاجة لمدة ساعتين وعندها يكون جاهز التقطيع والتقديم.

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