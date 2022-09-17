نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة تنظيف الغلاية الكهربائية من الترسبات والصدا والجير والأملاح بشكل آمن وصحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تنظيف الغلاية الكهربائي من التسريبات والصدأ، أصبحت الغلاية الكهربائية من أهم الأجهزة الكهربائية المتواجدة في جميع المنازل ونقوم باستخدامها بشكل يومي في غلي الماء لعمل المشروبات الساخنة او الطعام، وهناك أنواع كثيرة جدًا الغلاية الكهربائية منها الزجاجي و السلسلتين و السيراميك وغيرها، ولذلك تبحث الأمهات وربات البيوت عن الطريقة الصحيحة لتنظيف الغلاية أو الكاتل من الجير و الترسبات التي تتكون من الماء مع كثرة الاستخدام، وسنقدم لكم الطريقة الصحيحة لتنظيف غلاية الماء من المنزل بمكونات فعالة جدًا ومتواجدة في جميع المنازل.

مكونات خلطة تنظيف الغلاية الكهربائي

المكونات التي نستخدمها في تنظيف الغلاية بسيطة وفعالة جدا ومتواجدة في كافة المنازل، وهي:

كوب من الخل الأبيض.

حبة من الليمون مقطعة شرائح.

كوب من الماء.

طريقة تنظيف الغلاية الكهربائي

أولا نأتي بالغلاية الكهربائية ونقوم بغسله بالماء.

ثم نضع بداخلها الماء و الخل و شرائح الليمون.

بعد ذلك نقوم بتشغيل الغلاية الكهربائية ونتركه حتى تغلى الماء تماما ويفصل الكاتل.

نترك الغلاية والمحلول بداخلها لمدة لا تقل عن ساعة لكي يتفاعل المحلول مع التسربات والجير نهائيا.

نقوم بسكب المحلول من الغلاية ونقوم بغسله بالماء الجاري.

بقطعة من الاسفنجة نقوم بغسل الغلاية من الداخل لكي نزيل الترسبات المتواجدة في الجوانب.

بعد ذلك نقوم بملئ الغلاية بالماء ونقوم بتشغيلها حتى تغلي الماء نترك الماء لمدة نصف ساعة (هذه الخطوة مهمة لكى نتخلص من رائحة الخل).

نسكب الماء ونغسل الكاتل جيدا بالماء، هكذا ستصبح الغلاية نظيفة خالية من الجير والترسبات نهائيا.

استخدام صودا الخبز لتنظيف الغلاية من الخارج

سنقدم لكم طريقة تنظيف الغلاية من الخارج من الزيوت والأوساخ العالقة عليه، المكونات هي:

2 ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

3 ملاعق كبيرة من الماء.

فرشاة أسنان.

خطوات تنظيف الغلاية من الخارج