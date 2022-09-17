نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للأسمرار وظهور التصبغات الجلدية أصنعى خلطة الأسبرين والزبادي لوجه مشرق ونقى في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح الماسك الطبيعى من افضل صيحات الموضة العالمية المختصة لمعالجة اسمرار واغماق البشرة وإزالة الجلد المسمر والخلايا الميتة، بكل سهولة وآمان تام بدون اى اثار جانبيه، فمن أهم الطرق الطبيعية البسيطة التى أصبحت منتشرة فى أنحاء البلاد العربية، هى عبارة عن خليط مكون من الأسبرين والزبادي لتفتيح وتوحيد لون الوجه وظهوره باللون الابيض الناصع، فهى خلطة تتخلص من طبقة الجلد الميت وازالة البثور وحب الشباب واثاره، فالاسبرين هو مكون أساسي يستخدمه الأطباء فى علاج الحبوب والبقع الداكنة التى تصيب البشرة، فإنه مقشر قوى وفعال لتنظيف البشره من كافة الشوائب العالقة عليه، فيمكنك استغلاله فى الحصول على وجه ابيض نقى وله نضاره طبيعية وملمس ناعم، عن طريق اعداد هذه الخلطة الجبارة التى أعطت نتائج مذهلة فى عالم التجميل والعنايه بالبشره والوجه، وازاله الرؤوس السوداء والهلات السودا تحت العين، وتقليل ظهوره المسام الواسعة وشفاء اى حبوب او التهابات جلدية، كما أنها تساعد على ترطيب وتنعيم للبشره الجافه وتتناسب هذه الخلطة مع جميع انواع البشرة وخاصة البشرة الحساسة، كما أن الزبادي يغذى ويقوى البشرة لتصبح أكثر قوة ونعومه، فإن سعيك على الحصول على وجه مشرق ونقى أصبح حقيقة باستعمالك هذه الخلطة التى نقدمها لكى فى هذا المقال .

خلطة الأسبرين والزبادي لتفتيح الوجه

مكونات خلطة الأسبرين والزبادي لتفتيح الوجه ;

4 أقراص من حبوب الأسبرين

كوب من الزبادي

1 ملعقة كبيرة من العسل النحل

مرطب مناسب لنوع بشرتك

صابونه جلسرين لغسل الوجه

طريقة عمل خلطة الأسبرين والزبادي لتفتيح الوجه

فى البداية نقوم بطحن الأسبرين باستخدامك ملعقة ثم نقوم بوضع الأسبرين داخل اناء مناسب ثم نضع الزبادي والعسل مع التقليب المستمر حتى تمتزج المكونات تماماً، ثم نقوم بتنظيف الوجه باستعمال صابونه الجلسرين، وبعد ذلك يتم تجفيفه جيداً، ثم نقوم بتوزيع الخلطة السحرية على الوجه لمدة 35 دقيقة ثم اغسلي وجهك مره اخرى بصابونة الجلسرين، واستعملى الكريم المرطب المناسب لكى، يمكنك تكرار هذه الطريقة يوم بعد يوم إذا كانت حالة وجهك متدهورة وبها الكثير من البثور أو ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على وجه له بياض مثل الثلج .