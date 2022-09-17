نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا وكريم جليسوليد الرهيب: معجزة ربانية لترطيب البشرة بشكل رائع وتفتيح هائل٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا وكريم جليسوليد الرهيب , حيث من أكثر الأشياء التي تزعج الكثير منا هو جفاف البشرة والقدمين وتشققات الكعب ومع قدوم فصل الشتاء والبرد الشديد مع عوامل الطقس المختلفة كل هذا يوثر على البشرة ويجعلها أكثر جفافا وتزيد التشققات الجلد سوف نتعرف اليوم علي كريم رائع جدا يعمل علي ترطيب هائل للبشرة ونعومة فائقة ومع أيضا التفتيح الفوري ومكوناته رائعة جدا معنا النشا الذي يعمل على تحفيز الكولاجين في البشرة ويساعد على تفتيح البشرة بشكل خرافي وأيضا كريم جليسوليد الذي يعمل على ترطيب البشرة بشكل مضاعف ويحمي من أشعة الشمس الضارة ويعمل أيضا على تفتيح البشرة وتوحيد اللون ومعنا أيضا مكونات أخري جميلة ورائعة للبشرة وتفيد في التخلص من التشققات الجلدية وتشقق القدمين الناتج عن جفاف البشرة وقلة شرب الماء ومن خلال هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل النشا وكريم جليسوليد الرهيب لتبييض وترطيب البشرة بشكل مبهر للغاية2022.

مكونات عمل النشا وكريم جليسوليد الرهيب لترطيب البشرة بكل سهولة2022

سوف نتعرف على مكونات هذا الكريم الرائع مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل مكان وهي كالتالي:-

١ملعقة كبيرة من النشا.

١ملعقة كبيرة من كريم جليسوليد.

١ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

١ملعقة كبيرة من بودرة الأطفال.

١ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

معنا الأن طريقة تحضير الكريم بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي.

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من كريم جليسوليد ونقلب جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة كبيرة من بودرة الأطفال ونقلب جيداً حتى يمتزج المكونات. ثم نضيف ملعقة صغيرة من ماء الورد ونقلب جيداً. ثم نضيف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونخلطهم جيداً حتى يختلط الزيت جيداً مع المكونات. ونقلب جيداً حتى نحصل على قوام كريمي ناعم ونحتفظ به في علبة زجاجية محكمة الغلق.

طريقة الاستخدام

نقدم اليوم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالآتي.

نقوم بغسل البشرة جيدا بغسول مناسب لكي حتي نتخلص من أي شوائب علي البشرة.

ثم نقوم بوضع الكريم علي البشرة ويوزع جيداً حتى يمتصه الجلد جيداً.

نترك الكريم علي البشرة من الليل حتي الصباح ثم نغسله .

ممكن استعمال الكريم لترطيب كأي كريم ترطيب البشرة.

من الممكن استخدام في أي منطقة به تشققات الأيدي أو القدمين.

فوائد كريم النشا وجليسوليد لتبييض وترطيب البشرة بشكل مبهر

أليكم اليوم فوائد مذهلة لهذا الكريم الرائع والمميز هي كالتالي:-