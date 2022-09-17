بطريقة مختلفة حضري معمول الفستق الحلبي بطعم رائع يذوب بالفم

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عمر شويل - جدة معمول الفستق الحلبي ، يعد المعمول من أشهى الحلويات التي تقدم في الأعياد والعديد من المناسبات، يمتاز بطعم رائع يذوب بالفم، فهو هش وناعم جداً يقدم بحشو الفستق التي تعطى له رائحة رائعة ومميزة، ولا يقتصر تحضير المعمول على حشوة الفستق فقط بل يمكن تقديمها بعدة حشوات مختلفة كالتمر والملبن أو غيرها من الحشوات التي نفضلها ونرغب بها، وتعد طرق تحضير المعمول مختلفة وكثيرة، ولكن توجد طرق سهلة وبسيطة ومختلفة عن الطرق التقليدية لعمل المعمول، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط وأفضل الطرق لتحضير معمول الفستق الحلبي داخل المنزل بطريقة سهلة.

مكونات عمل معمول الفستق الحلبي

يتم تجهيز المعمول من مجموعة من المكونات السهلة وهي كما يلي:ـ

2 كوب من السميد الخشن.

كوب من السميد الناعم.

نصف كوب من السمن.

نصف كوب من الماء.

ربع كوب ماء الورد.

ربع كوب ماء الزهر

للحشو

2 كوب فستق حلبي خشن.

ربع كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة ماء زهر.

للتزيين

سكر بودرة ناعم.

طريقة التحضير

يتم تجهيز معمول الفستق الحلبي بطريقة سهلة هي كما يلي:ـ

في وعاء نضيف الماء العادي ثم نضيف ماء الزهر وماء الورد، ثم نضع الوعاء على نار متوسطة حتي يسخن الماء فقط دون الغليان. ثم نضع في وعاء العجان السميد الخشن ثم نضيف السميد الناعم، ثم نضيف السمنة ثم نقلب المكونات معاً. ثم يضاف الماء الساخن أثناء التقليب مع الاستمرار في التقليب حتي تتكون لدينا عجينة ناعمة ولينة. تترك العجينة لكي ترتاح مع مراعاة تغطيتها لمدة بضع ساعات أو لمدة ليلة كاملة.

طريقة تحضير الحشوة