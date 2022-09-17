طريقة مذهلة لعمل البسبوسة بالزبادي في البيت دايبة ومرملة زي بتاع الحلواني

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عمر شويل - جدة تعد البسبوسة هي واحدة من الحلويات الشرقية المفضلة لدى الجميع وتأتي بعدة طرق وإضافات مختلفة، حيث أن بعض الناس يأكلونه سادة أو مع مكسرات، والبعض الآخر يأكله بالقشدة لذلك، تبحث كل امرأة في المنزل دائمًا عن طرق لإعداده، وستوضح لك هذه المقالة كيفية تحضير البسبوسة بالزبادي الجاهز باستخدام طرق بسيطة ومكونات بسيطة للغاية من تكاليف كثيرة، فضلاً عن أن البسبوسة تعد من أهم الحلويات الشرقية التي يبحث عنها الكثيير من النساء داخل البيوت نظرًا لحلاوتها التي لا تتقاوم.

مكونات صنع البسبوسة بالزبادي

هناك بعض المكونات التي يجب إحضارها من أجل القيام بتحضير أكلة البسبوسة والاستغناء عن شراءها وهي كتالي:-

كوب سميد.

ربع كوب من الزبادي.

كوب زبدة.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب ونصف شربات.

ربع كوب لوز.

طريقة التحضير لعمل البسبوسة

من أجل القيام بتحضير صينية البسبوسة في المنزل وذلك بعد صنعها بالطرق الخيالية التي لا يمكن توافرها في محلات الحلوى، فيجب عليك اتباع الاتي حتى يتم تقديمها في النهاية:-

أولاً، نأخذ وعاء ونملأه بالسميد بالسكر والزبدة.

ثم نضيف الزبادي والبيكنج باودر ونقلب حتى تمتزج المكونات.

نأخذ صينية خبز مدهونة بالزيت وقليل من الطحين ونضع المزيج فيها مع مراعاة توزيع الخليط جيداً.

نحضر اللوز ونرتبهم في مقدمة البسبوسة.

لاحظ أنه يتم تسخين الفرن مسبقًا إلى 180 درجة ويتم وضع وعاء الباسبو لمدة 45 دقيقة ويترك حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً.

عندما تستقر صينية الخبز، أخرجها من الفرن وضعها فوقها بالشربت وهي لا تزال ساخنة.

اتركيها لتبرد تمامًا قبل التقطيع، ثم رتبيها على طبق وقدميها على الفور.

مثل البسبوسة والقشطة، يمكنك وضع الكريمة بجانب صحن التقديم.

وفي النهاية يمكن القيام بتقديم البسبوسة إلى الضيوف دون الخوف من نتائجها.

صنع البسبوسة المنزلية

وتعد البسبوسة من أشهى الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل بتكاليف بسيطة للغاية، نظرًا لأن أكثر المكونات الخاصه بها تتوافر في كل بيت، هذا وأن هذه الاكله يتم توافرها في جميع محلات الحلوى والمعارض المتخصصة في صنعها، لكن بعض النساء يفضلون القيام بتحضيرها داخل البيت، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أهل المنزل.