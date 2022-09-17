نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريحة المسك.. طريقة عمل مزيل عرق طبيعي ومكونات بسيطة بدون مواد ضاره وتبييض الابطين في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم طريقة عمل مزيل عرق طبيعي، تعد هذه الوصفة من الوصفات الأكثر شيوعًا حاليًا ويتم بيعها في الصيدليات ومراكز بيع مستحضرات التجميل وأدوات العناية بالجسم والشعر والبشرة، فإزالة العرق من الجسم لا تنتهي مع وضع مزيل العرق المكون من مواد كيميائية ليست آمنة على الجلد تمامًا، ولذلك أصبح من الشائع جدًا تحضير الوصفات الطبيعية وبيعها بأسعار مرتفعة في حين أنه يمكنك تحضيرها بنفسك بأقل تكلفة وبدون أي عناء.

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي بمكونات بسيطة

المكونات المطلوبة:-

ملعقتان كبيرتان من الشبة المطحونة.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة كبيرة من بودرة الأطفال.

كمية بسية من المسك الطبيعي.

زيت ورد وزيت لافندر.

خطوات عمل مزيل عرق طبيعي بالشبّة:-

أحضري طبق أو علبة عميق ولها غطاء محكم وقومي بتنظيف العلبة أو الطبق بالماء والصابون وجففها جيدًا قبل أي شيء.

بعد ذلك اخلطي كل المكونات مع بعضها حتى يصبح لديك خليط واحد متجانس وبعدها قومي بوضعه داخل الثلاجة حتى يصبح متجانس قليلًا.

ثم قومي بالاستحمام أو غسل المنطقة التي تريدين إزالة العرق ورائحته منها وبعدها قومي بتطبيق الخليط على هذه المناطق وخاصة منطقة تحت الإبطين.

اتركيه على المنطقة وستجدي أنه يدوم معك يوم كامل برائحة مميزة كما أنها تعمل على قتل أي بكتيريا وجراثيم تتكون من العرق.

الأسباب التي تؤدي إلى التعرّق الشديد

تختلف نسبة العرق وظهوره من شخص إلى آخر ومن أبرز الأسباب التي تجعل العرق شديد ما يلي:-