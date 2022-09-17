نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ألم .. أفضل خلطة طبيعية لإزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم بديل وارخص من الليزر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرفي على أفضل الخلطات الطبيعية لإزالة الشعر الزائد سواء من الوجه أو الجسم، إن الشعر الزائد ليس مشكلة بسيطة بل أنه مشكلة كبيرة جدًا وخاصة إذا كنتي لا تعرفين الطريقة التي تناسبك وتتناسب معك، حيث أن الطرق التي يُقال عنها أنها مناسبة للجميع قد لا تعطي النتائج المطلوبة مع بعض الأشخاص، ويمكنكم إزالة الشعر الزاد في جسمكم بوصفات طبيعية تفيد الجلد نفسه قبل أن تقوم بإزالة الشعر كما أنها تقوم بإزالته من الجذور وليس من على السطح فقط.

أفضل الخلطات الطبيعية لإزالة الشعر الزائد من الجسم

إن من أفضل الخلطات التي يمكنك تحضيرها واستخدامها في إزالة شعر الجسم الزائد هي ما يلي:-

1. خلطة دبس السكر لإزالة الشعر

مكونات عمل الصفة:-

كمية من دبس السكر.

عصير ليمون طبيعي.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

خطوات عمل وصفة دبس السكر لإزالة الشعر الزائد من الجسم:-

يجب أولًا أن تقومي بتسخين السكر داخل حمام مائي أو يمكنك وضعه لمده ثواني قليلة على نار هادئة حتى يذوب تمامًا.

بعد ذلك قومي بإضافة باقي المكونات وقلبي الخليط وحركيه حتى يصبح خليط كريمي قليلًا ولزج واتركيه حتى برد.

ثم قومي بشطف المنطقة التي ترغبين في إزالة شعر الجسم الزائد منها ودلكي جيدًا لمدة دقيقتين ثم قومي بإزالته في عكس اتجاه نمو الشعر.

اشطفي المنطقة جيدًا ثم قومي بترطيبها بكريم مرطب حتى لا تلتهب المنطقة تمامًا ويمكنك استخدام الوصفة مرتين من كل أسبوع.

2. خلطة الحمص لإزالة الشعر

المكونات المطلوبة:-

أربع ملاعق كبيرة من الحمص المطحون.

ملعقة كبيرة من خشب الصندل المطحون.

ملعقتان صغيرتان من خليط الحليب الطازج الكريمي.

زيت خردل وزيت الزيتون.

كركم مطحون.

ماء ورد.

خطوات عمل وصفة الحمص لإزالة الشعر الزائد من الجسم:-