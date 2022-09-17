نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتبقى بدر منور.. مقشر القهوة السحري لبشرة صافية كالحليب بطريقة سهلة وامنة وغير مكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مقشر القهوة هو المقشر الوحيد القادر على عودة بشرتك لرونقها، وجمالها حيث أن القهوة بحبيباتها الرقيقة لها استخدام آخر غير الشرب، فهي مفيدة جدًا في علاج مشاكل البشرة المختلفة التي نواجها بشكل يومي نتاج التعرض لأشعة الشمس، وغيرها من العوامل البيئية المحيطة بنا نتيجة التعرض للأتربة بجانب الأشعة الغير محفزة للجلد التي تصدرها الشمس، والتي تتراكم يوماً بعد يوم، وتجعل هناك طبقة متراكمة من الجلد الميت يمنع أي شيء يفيد البشرة من الوصول لمساماتها، فهيا بنا نجدد بشرتنا.

مقشر القهوة

هناك أشخاص كثر يقومون بعد تناول القهوة بأخذ الرواسب التي تبقت منها، ويقومون بوضعها على بشرتهم، والعمل على فرك البشرة بها، ولكن ثبت أن هذا الأمر يعمل على خدش جدار البشرة الخارجي، حيث أن الأمر يحتاج إلى كثير من التجهيزات، بالإضافة إلى المكونات التي تضاف إلى القهوة، والتي تجعلها عامل مساعد في تحفيز الدورة الدموية الخاصة بالبشرة، وسوف نقوم بتوضيح سكراب القهوة للوجه من خلال الخطوات التالية.

مكونات سكراب القهوة والسكر للوجه

مقدار ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة من زيت الزيتون.

وملعقة من السكر.

قليل من لبن البودرة.

طريقة عمل مقشر للوجه بالقهوة

نقوم بتهيئة البشرة في البداية بوضع قليل من الماء في إناء على النار.

بعد ذلك نعرض البشرة لها عندما يصدر منها البخار، ونجاول أن نبقي الوجه بعيدًا بعض الشيء من النار.

ثم بعدما نتأكد من أن مسام البشرة قد تشبعت ببخار الماء جاء الوقت لتجهيز المقشر الخاص بنا.

وطريقته تتمثل في خلط كافة المكونات التي سبق ذكرها مع بعضها البعض.

بعد ذلك نقوم بتوزيعها على البشرة جيداً، ونضع كمية مناسبة على الرقبة.

ثم نقوم بعمل مساج بسيط من خلال اليد بحركة دائرية.

بعد ذلك نستمر على هذا الأمر لمدة 5 دقائق، وبعدها نزيل المقشر عبر منديل ورقي.

ثم نشطف الوجه جيداً، ونضع قليل من مياه الورد الباردة على الوجه كاملًا أو التونر الذي نستخدمه لنغلق مسامنا.

إذاً فهذه طريقة مقشر القهوة التي يجب أن تقوموا باعتمادها في روتين العناية بالبشرة الخاص بكم كل أسبوع لتجددوا من الجلد الخاص ببشرتكم، وتحصلوا على بشرة نقية.