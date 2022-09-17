نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن يتوقف عن النمو.. أسرار الهنود في تطويل الشعر وتكثيفه سيتوقف التساقط تماماً في المقال التالي

عمر شويل - جدة نساء العالم في حالةً رغبة ملحة للتعرف على أسرار الهنود في تطويل الشعر، حيث يرى البعض أن هذا يعود إلى جيناتهم وطبيعية التغذية الخاصة بهم التي تساهم في إطالة الشعر بسرعة كبيرة، ولكن بجانب ذلك يعتمدن على عدد من الوصفات الطبيعية التي تساعد بشكل كبير في تقوية الشعر من جذوره وحتى أطرافه مما يساهم بشكل فعال في تطويل الشعر أيضاً، وقد تم التوصل إلى الخلطات الطبيعية والوصفات المتبعة من جانبهم لإطالة الشعر أحدها لن تخطر على بال أحد بواسطة مكون متواجد في أي مطبخ ومن السهل تحضيره وتطبيقه على الشعر دون أي تكاليف أو مجهود.

أسرار الهنود في تطويل الشعر

من بين الأسرار التي تستخدمها الهنديات في إطالة الشعر مكون منزلي لن يخطر على بال أحد، ولكنه يثمر عن نتائج مجزية خلال فترة زمنية قصيرة في حال تم المواظبة عليه، وهذا المكون هو البصل حيث يتم تحضيره للوصفة مع الليمون بالمقادير التالية:

كوب من عصير البصل.

ملعقتان كبيرتان من الليمون.

طريقة التحضير

يتم استخراج عصير البصل من خلال فرم عدد من حبات البصل بشكل جيد داخل الكبة.

بعد الحصول على عصير البصل يتم إضافة عصير الليمون إليه.

ثم يتم تقسيم الشعر إلى أجزاء متساوية وتوزيع الخليط عليه.

الانتظار حتى مرور ساعة من الزمن مع تغطية الرأس ببونيه من البلاستيك.

قومي بغسل الشعر جيداً بالماء الفاتر والشامبو حتى تتخلصي تماماً من الرائحة.

الآن عليك بتكرار الوصفة مرتان في الأسبوع للحصول على نتائج مرضية.

زيت جوز الهند لإطالة الشعر

من الأسرار أيضاً التي تعتمد عليها الهنديات في إطالة شعرهن هو زيت جوز الهند البكر، حيث يمكن استخدامه على الشعر كحمام زيت طبيعي دون أي مكونات أخرى أو إضافته إلى مجموعة من المكونات الطبيعية التي تعزز من فعاليته وهي ما يلي:

4 ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند الخام.

2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

بونيه حراري أو فوطة ساخنة.

قطرات من زيت اللافندر.

طريقة عمل وصفة هندية لطويل الشعر