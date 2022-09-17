نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون فلتر أو مكياج.. كريم النشا الكوري لبشرة بيضاء وصافية بدون بقع أو تجاعيد بأربع مكونات فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمتاز الكوريين بعمل الخلطات الطبيعية للبشرة والشعر؛ إذ يمتلكون البشرة الناصعة البياض، ويمتلكون أيضًا الشعر الناعم كالحرير، ويعد كريم النشا الكوري واحدًا من أهم أنواع الكريمات المستخدمة للبشرة، والتي تعد من ضمن الطرق الغير مكلفة بالمرة؛ إذ تتكون من مواد طبيعية متوافرة لديهم، ويمكنك من خلال المقال أن تحضري هذا الكريم وتستخدميه؛ فعليك المتابعة حتى النهاية.

كريم النشا الكوري

إن أردت الحصول على بشرة ناصعة البياض خالية من اسمرار بعض المناطق فيها بسبب التعرض للشمس؛ عليك القيام بتحضير كريم النشا الذي يعده الكوريين، وذلك من خلال الطريقة التالية:

المكونات

ثلاثة ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.

أربعة ملاعق كبيرة مملوءة بماء الورد.

ملعقتين كبيرتين من الليمون المعصور.

ستة ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

طريقة التحضير

احضري العلبة البلاستيكية التي تحتفظين بالكريم بها.

ضعي بها كمية نشا الذرة التي ذكرناها في المكونات.

ضعي عليها كمية الليمون المعصور، وحاولي تذويب النشا بشكل جيد معه.

أضيفي إليهم ماء الورد، وقلبي حتى يذوب باقي نشا الذرة بها.

ضعي على المكونات السابقة الفازلين الطبي، وابدئي في المزج الجيد حتى يتكون لديك الكريم الكوري.

الآن ابدئي في غسل وجهك بماء دافئ لتساعدي بشرتك على تفتيح المسام بها.

الخطوة التالية خذي كمية مناسبة من كريم النشا، وضعيها على وجهك وابدئي في فركها بيديك بحركات دائرية على وجهك.

أتعرفين أنه يمكنك وضعها على أي مكان في جسمك؟ فلا بأس من ذلك.

اتركي خليط الكريم على بشرتك لمدة لا تقل عن الثلث ساعة.

ابدئي الآن في غسل وجهك مرة أخرى، ولكن باستخدام الغسول الخاص ببشرتك والماء البارد.

يمكنك أن تكرر استخدام الخليط من مرتين إلى ثلاثة مرات للحصول على النتيجة المرجوة.

احتفظي بباقي كمية الكريم الكوري في العلبة بعد غلقها جيدًا، واستخدميه وقتما تشائين.

في نهاية مقال كريم النشا الكوري فقد قدمنا لكم طريقة تحضير الكريم بكل سهولة بمواد طبيعية جميعها متوفر لديك في المنزل؛ ولذلك فهو أقل تكلفة من باقي أنواع الكريمات الأخرى عليك القيام بتحضيره، واستخدامه بنفس الطريقة التي قدمناها لك.