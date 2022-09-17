سر مدهش في الفازلين للتخلص من تجاعيد الوجه وتبدو أصغر بعشر سنوات

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عمر شويل - جدة الفازلين للتخلص من تجاعيد من منا لا يريد أن يبحث عن الشباب الأبدي لنكن صادقين، الجميع يتمنى أن يكون التقدم في السن بأمان دون أي تجاعيد على وجوههم البشرة الصافية الخالية من الشوائب أو التجاعيد تحسن الثقة بالنفس ولا تقدر بثمن. اكتشفي مكوّنًا أساسيًا في روتين جمالك يعتني ببشرتك وتقدم صناعة مستحضرات التجميل العديد من المنتجات لإعادة البشرة إلى مظهر الشباب بمضادات التجاعيد التي لا تفي بوعودها دائمًا. إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص الذين يسابقون الزمن للحصول على بشرة أطفال خالية من العيوب ، فإليك مكون فعال من حيث التكلفة وفعال لتجربته على الفور.

تحضير قناع الفازلين والليمون

تريد أن تبدو أصغر بعشر سنوات؟ لا داعي لشراء كريمات مقاومة الشيخوخة لأن حل هذه المشكلة يكمن في خزانتك إليك العلاج السري للحصول على بشرة ناعمة ورطبة بشكل طبيعي حيث نجد ان البشرة تتعرض لعوامل الخارجية مثل السموم والهواء، والبرد، والشمس، وما إلى ذلك يصبح من الضروري الحفاظ على حاجز البشرة الطبيعي. فيما يلي كيفية تحضير واستخدام قناع الفازلين والليمون.

مكونات :

1 ملعقة كبيرة فازلين

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير: في وعاء ، ضعي الفازلين ، أضيفي الليمون واخلطي جيدًا لخلط المكونين.

نظفي وجهك لإزالة بقايا المكياج أو الغبار ، ثم اشطفيه بالماء الفاتر. ثم جففها بمنشفة جافة ونظيفة.

ضعي الخليط على وجهك باستخدام حركات دائرية خفيفة.

اتركيه لمدة 10 دقائق للسماح لبشرتك بامتصاص فوائد الخليط.

اشطف وجهك بالماء النظيف وجففه بمنشفة نظيفة.

تحذير: الليمون حامض جدًا ويمكن أن يسبب تهيجًا وجفافًا وإتلاف الجلد عند تعرضه لأشعة الشمس ، خاصة للأشخاص ذوي البشرة الحساسة. تأكد من عدم ترك القناع على وجهك لمدة تزيد عن 20 دقيقة.

فوائد استخدام الفازلين والليمون للوجه

لكل من الفازلين والليمون فوائد للبشرة. مجتمعة ، يمكن أن تسفر عن نتائج مذهلة.