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عمر شويل - جدة يدور سؤال كيف أعالج كعب رجلي من التشققات؟ في أذهان الكثيرون باعتباره إحدى المشاكل الشائعة التي تسبب الضيق والحرج والتي يرجع سببها إلى إتباع بعض العادات الخاطئة، أهمها المشي بقدمين حافيتين وعدم شرب المياه وإهمال تجفيف وترطيب الكعبين إضافة إلى البدانة، لحسن الحظ هناك العديد من الوصفات الجمالية الطبيعية القادرة على حل هذه المشكلة بسرعة.

كيف اعالج كعب رجلي من التشققات؟

التشققات من المشاكل المزعجة التي تؤرق الكثيرون، تعددت الوصفات التي يمكنها التخلص من هذه المشكلة نهائيًا.

وصفة دقيق الأرز والعسل

إحدى الحلول المثالية لمشكلة تشقق الكعبين لقدرتها على التخلص من خلايا الجلد الميتة المتراكمة لتحضير هذه الوصفة ينبغي اتباع التالي:

المكونات

ملعقتان من دقيق الأرز.

ملعقة من عسل النحل.

قطرات من خل التفاح.

الطريقة

يضاف العسل إلى مقدار دقيق الأرز وتقلب المكونات جيدًا.

نضع ثلاثة قطرات من خل التفاح على الخليط السابق لضمان سهولة فرده وتوزيعه.

يوزع الخليط على القدمين، ويترك لمدة ربع ساعة على الأقل.

فرك الخليط برفق بحركات دائرية بسيطة وغسل القدمين بالماء الفاتر، مع مراعاة ترطيب الكعبين عقب هذه الوصفة مباشرة.

وصفة بيكربونات الصوديوم

أشاد الكثيرون بفعالية بيكربونات الصوديوم في التخلص من طبقات الجلد الميت لاحتوائها على مواد مضادة للبكتيريا والالتهابات، فضلًا عن دورها الكبير في التخلص من رائحة القدمين الكريهة، لتحضير هذه الوصفة ينبغي إتباع التالي:

المكونات

4 ملاعق من بيكربونات الصوديوم.

لتر من الماء الدافئ.

الطريقة

يضاف مقدار بيكربونات الصوديوم إلى وعاء عميق مملوء بالماء الدافئ، مع التقليب الجيد لضمان ذوبان بيكربونات الصوديوم في الماء.

نقع القدمين في الخليط السابق لمدة نصف ساعة.

دعك الكعبين بالحجر المخصص، ثم غسل القدمين بالماء الفاتر.

ينصح بتجفيف القدمين جيدًا بمنشفة قطنية جافة، مع ضرورة المواظبة على هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

وبهذا يكون قد تم التعرف على كيف اعالج كعب رجلي من التشققات؟ حيث تم عرض العديد من الوصفات الجمالية القادرة على حل مشكلة تشقق الكعبين المزعجة، سواء بعمل وصفة دقيق الأرز والعسل أو باستخدام بيكربونات الصوديوم.