نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القهوة لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب بسرعة خيالية كأنكِ وضعتي رموش اصطناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الرموش الطويلة من أهم علامات جمال المرأة، واستخدام مستحضرات التجميل تعطي نتائج عكسية، حيث أن استخدام الماسكرا يسبب تساقط الرموش مما يجعلها خفيفة كما أنها ليست حل دائم لأن بمجرد غسل الوجه بالماء تظهر الرموش الحقيقية ومن أفضل الطرق الطبيعية للرموش هي خلطة القهوة لتطويل الرموش.

القهوة لتطويل الرموش

يمكن إضافة بعض المواد الطبيعية مع القهوة لكي تصبح لها فاعلية في تطويل الرموش ومن أهم الخلطات التي تدخل فيها القهوة الآتي:

خليط القهوة والكاكاو

القهوة غنية بالأحماض التي تعمل على تعزيز نمو الشعر في الرموش ويتم استخدام الوصفة كالآتي:

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من القهوة المطحونة.

ملعقة كبيرة واحدة من مسحوق الكاكاو.

ملعقة كبيرة واحدة من زيت الزيتون أو زيت الخروع.

طريقة التطبيق

تخلط جميع المكونات مع بعضها جيدًا حتى يتم الحصول على خليط متجانس.

نحضر فرشاة ماسكارا قديمة بشرط أن تكون نظيفة ويتم وضعها في الخليط.

تمرر الفرشاة على الرموش حتى يصل الخليط إلى جميع أجزاء الرموش.

يترك الخليط على الرموش مدة لا تقل عن نصف ساعة.

تغسل الرموش بالماء الفاتر للتخلص من اثر الخليط.

للحصول على نتائج جيدة يفضل استخدام هذا الخليط ثلاثة مرات في الأسبوع.

وصفة القهوة والشاي الأسود

كل من القهوة والشاي الأسود يوجد بها عناصر مليئة بمضادات الأكسدة تعمل على كثافة الشعر ويتم استخدامها كالآتي:

المكونات

ملعقة صغيرة واحدة من القهوة.

ملعقة صغيرة واحدة من الشاي.

نصف كوب من الماء الساخن.

طريقة التطبيق

نحضر كوب ونضع به الماء الساخن.

نضع الشاي والقهوة في الماء ونقلبهم مع بعض جيدًا.

يترك الخليط لمدة ربع ساعة حتى يبرد تمامًا.

يصفى الخليط جيدًا ويتم تطبيقه على الرموش باستخدام فرشاة ماسكارا.

يترك الخليط على الرموش لمدة نصف ساعة.

يغسل الوجه بالماء الفاتر.

تكرر هذه الوصفة يوميًا للحصول على أفضل النتائج في تطويل الرموش.

في نهاية مقال القهوة لتطويل الرموش ذكرنا بعض الخلطات الطبيعية التي تدخل فيها القهوة لتطويل وكثافة الرموش، ويفضل الاستمرار على استخدامها يوميًا للحصول على نتائج جيدة بدون أي خوف أو قلق لأنها مكونات طبيعية لا تسبب أي ضرر.