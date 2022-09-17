نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم لبان الذكر لتبييض البشرة وشد الجلد المترهل لبشرة مشدودة وصافية هتصغري 20 سنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم لبان الذكر من أكثر الكريمات المستخدمة في الوقت الحالي وأثبت فعاليته في القضاء على التجاعيد نهائيا وشد البشرة وتبييضها، وهو مكون طبيعي وأمن على الوجه وينصح جميع السيدات باستخدامه لاحتوائه على كولاجين طبيعي يساعد على ملئ الخطوط التعبيرية واليوم نقدم لكم كريم لبان الذكر لتبييض البشرة وشد الجلد المترهل فتابعونا. كريم لبان الذكر لتبييض البشرة وشد الجلد المترهل المكونات: ملعقة كبيرة لبان الذكر.

ملعقة من الشاي الأخضر.

كوب ماء.

2 ملعقة من النشا. طريقة التحضير والاستخدام: بولة ونضع بداخلها لبان الذكر مع الشاي الأخضر والماء نترك المكونات مع بعض ليلة كاملة للحصول على الخلاصة.

في اليوم التالي نصفي المزيج ونأخذ الماء ونضيف عليه النشا ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات ثم يرفع على نار متوسطة.

لحين الحصول على قوام كريمي ضعيه جانبا لكي يبرد ثم يوضع على الوجه والرقبة وأيضا اليدين مع التدليك بلطف.

يترك 30 دقيقة ويغسل بالماء هذا الكريم يجعل البشرة ناصعة البياض ويقلل من ظهور التجاعيد ويجعل الوجه صافي ومشدود. كريم لبان الذكر والنشا للبشرة المكونات: ملعقة من لبان الذكر المطحون.

نصف ملعقة من العسل الأبيض.

نصف ملعقة من النشا.

ملعقة كبيرة زبادي. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط لبان الذكر مع النشا ثم نضيف العسل والزبادي حتى يصبح القوام مثل الكريم يوزع الكريم على الوجه باستخدام فرشاة.

اتركيه 40 دقيقة للحصول على أفضل نتيجة ثم يشطف بالماء الفاتر تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا لشد الوجه وتبييضه.

حيث يساعد النشا على تفتيح البشرة بشكل فوري أما العسل يغذي البشرة ويجعلها رطبة وأيضا الزبادي ولكن لبان الذكر يعالج التجاعيد. زيت لبان الذكر لإزالة التجاعيد المكونات: 6 قطرات من زيت لبان الذكر.

ملعقة من زيت اللوز.

نصف ملعقة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج الزيوت السابقة مع بعض جيدا ثم نقوم بتدليك البشرة بهذا المزيج ويترك 30 دقيقة وبعد ذلك يشطف بالماء.

ينصح بتكرار هذه الوصفة على الأقل 3 مرات في الأسبوع للحصول على بشرة مشدود بدون تجاعيد نهائيا.

زيت لبان الذكر يحفظ نمو خلايا جديدة ويجعل البشرة مرنة خالية من الترهلات والتصبغات.

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