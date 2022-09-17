نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سترومبولي إيطالي.. طريقة عمل رولات البيتزا مثل المطاعم بعجينة قطنية رهيبة للعشاء والغذاء Pizza Roll في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن البيتزا من الأكلات التي يفضلها العديد منا خاصةً الأطفال، ويمكن تحضيرها بالطريقة العادية بكل سهولة وذلك على الشكل الدائري؛ إلا أنه من غير المتوقع عملها رولات التي يمكنك تحضيرها من أجل أولادك ليتناولوها في المدارس كوجبة إفطار لذيذة ومشبعة؛ لذلك سوف نعرض عليك طريقة عمل رولات بيتزا من خلال السطور القادمة في المقال.

طريقة عمل رولات البيتزا

اصنعي البيتزا رولات في منزلك بكل سهولة، وذلك من خلال الطريقة التي نعرضها لك فيما يلي:

المكونات

كوبان من الدقيق الأبيض.

أربعة ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة من السكر.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الزعتر.

أربعة ملاعق من اللبن البودر.

كوب من اللبن الزبادي.

كوب من الماء الدافئ.

مكونات الحشو

صلصة جاهزة.

طماطم مقطعة.

فلفل أخضر مقطع.

زيتون.

بسطرمة، أو أي حشو متوفر لديك.

طريقة التحضير

في البداية لابد من تخمير الخميرة وذلك بوضع الخميرة مع السكر، وربع كوب من الماء الدافئ، وتركها مغطاة حتى تختمر.

ضعي الدقيق مع الزعتر وأضيفي إليهم الملح واللبن، ثم ضعي معهم الزيت وقلبي جيدًا.

أضيفي اللبن الزبادي عليهم وقلبي بشكل جيد.

بعد تخمر الخميرة اسكبيها على الخليط، ثم ابدئي في سكب اللبن بشكل تدريجي حتى يصبح لديك عجينة متماسكة ولينة.

الآن غطي العجين بعد عجنه لمدة خمسة دقائق بكيس من البلاستيك في البولة.

اتركيها حتى تتضاعف الكمية.

اتركيها حتى تتضاعف الكمية. خذي قطعة من العجين وابدئي في عمل كرات منها.

اكملي باقي الكمية، واتركيها لترتاح.

قومي بفرد واحدة منهم، وقومي بفرد الحشو عليها.

قومي بلف العجين على شكل رول.

أكملي باقي الكمية، ثم سخني الفرن جيدًا وادخلي العجين به، واتركيه حتى ينضج.

اخرجي العجين من الفرن وغطي الرولات حتى تكملي باقي الكمية.

يمكنك تقديمها مع كوب الشاي باللبن الساخن.

في نهاية مقال طريقة عمل رولات البيتزا فقد أوضحنا لكم طريقة غير معتادة لتحضير البيتزا، وذلك على شكل الرولات؛ فعليك القيام بتحضيرها بهذه الطريقة وقدميها لأسرتك في الإفطار، أو العشاء، أو ضعيها داخل اللانش بوكس لأطفالك أثناء الذهاب إلى المدارس.