وصفة طبيعية لازالة الشعر الزائد من الوجه نهائياً

كتير من البنات بيعانوا من نمو شعر الوجه بشكل مفرط سواء على الخدين, الجبهة, الشفة العلوية, الدقن ، وفي الحالة دي بتحتاجي لازالة الشعر باستمرار ، فلو انتي بتعاني من نمو الشعر المفرط ، النهاردة هنقدملك علاج بسيط وفعال من خلال وصفة طبيعية لازالة شعر الوجه نهائيا.

وصفة طبيعية لازالة شعر الوجه:

الوصفة اللي معانا النهاردة هي عبارة عن مقشر طبيعي ، تأثيره آمن ودائم في ازالة الشعر ، بالاضافة كمان انه بيساعد على تجديد البشرة, بيحسنها, وبخليها ناعمة وبتلمع.

الوصفة هتساعد على تقليل شعر الجسم بالتدريج مع الاستمرار لحد ما تخلصك منه نهائيا.

المكونات:

– 1 معلقة كبيرة شوفان.

– 2 معلقة كبيرة عسل.

– 2 معلقة كبيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير:

كل اللي هتعمليه اخلطي كل المكونات مع بعض ، وزعي الخليط مع الفرك على المنطقة اللي عايزة تزيلي منها الشعر ، سيبيه لمدة 15 دقيقة وبعدها اغسليه بماية دافية ، ورطبي بشرتك ، كرري الطريقة دي 1 – 2 مرة في الاسبوع ، بعد شهر من الاستخدام الشعر هيختفي ، وماتنسيش ترطيب البشرة بعد استخدام الوصفة دي بالكريم المرطب اللي انتي متعودة عليه.

طريقة ازالة شعر الشنب بالعسل:

العسل من الطرق الفعالة اللي بتساعد على ازالة الشعر من منطقة الشنب عن طريق سحب الشعر من بصيلاته ، وممكن تضيفي له كمان عصير الليمون لتفتيح وتشقير باقي الشعر.

– امزجي 1 معلقة كبيرة عسل مع ½ معلقة كبيرة عصير ليمون.

– وزعي الخليط على منطقة الشنب.

– سيبيه لمدة 20 دقيقة.

– هاتي فوطة بليها كويس بماية دافية ، واعصريها اتخلصي من الماية الزيادة.

– امسحي خليط العسل والليمون بالراحة ، وبعدها اغسلي المنطقة بالماية الباردة.

فوايد مكونات الوصفة:

التخلص من شعر الوجه بمكونات طبيعية ليه تأثير مهديء وممكن انه يساعد في الحفاظ على صحة بشرتك ، لان المكونات مليانة بالفيتامينات ومضادات الاكسدة ، الجلد هو اكبر عضو في جسمك وبيتم امتصاص المكونات الموضعية بسهولة مباشرة في مجرى الدم.

العسل:

العسل هو واحد من اكتر العلاجات الطبيعية المفيدة للبشرة ، وبفضل قدراته المضادة للبكتيريا والمطهرة ، فهو مفيد جدا للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب ، العسل يعتبر كمان مرطب طبيعي ، وبالتالي بيساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد من غير ما يخليه دهني.

الشوفان:

الشوفان بيساعد على امتصاص الزيت الزيادة من على بشرتك وعلاج حب الشباب ، وخصائصة المضادة للاكسدة والمضادة للالتهابات بتساعد في علاج البشرة الجافة وازالة خلايا الجلد الميتة ، الشوفان بيحتوي كمان على مركبات اسمها السابونين ، وهي منظفات طبيعية ، بتساعد على ازالة الاوساخ والاتربة والزيوت اللي بتسد المسام وبتساعد على تقشير الجلد.

عصير الليمون:

الليمون يعتبر من مضادات الاكسدة لاحتوائة على فيتامين سي ، وهو واحد من مضادات الاكسدة اللي ممكن تساعد على تقليل تلف الجلد والشيخوخة المبكرة.

الليمون بيحتوي على نسبة مرتفعة من مستويات الاس الهيدروجيني ، وده بيخليه مكون قابض للبشرة بيساعد على تقليل الزيت على الجلد وبيقلل الالتهاب.

الليمون بيحتوي كمان على خصائص مضادة للفطريات ، اللي ليها قدرة على قتل الفطريات على الجلد.

الليمون بيحتوي على احماض ليها قدرة على تفتيح البشرة بشكل طبيعي ، بما فيها البقع العمرية وندبات حب الشباب.

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