نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة كالهوانم.. أقراص سحريه اشتريها من الصيدلية لتبييض وشد البشرة وازالة سواد وتصبغات السنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لك اليوم طريقة عمل ماسك الريفو لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة منها، حيث أن أسبرين الريفو أو ما يُعرف باسم “أسبرين الأطفال” هو من أكثر المكونات الفعالة في معالجة مشاكل البشرة المختلفة لما يحتويه على عناصر مفيدة للبشرة وتعمل على تغذيتها وتعزيز سريان الدم بها، فالأسبرين يحتوي على الكثير من الفوائد ويمكنك استخدامه في العديد من الاستخدامات سوى معالجة الأمراض وهذا ما سنقوم بتوضيحه لكم عبر سطور مقالنا اليوم. طريقة عمل ماسك الريفو لتفتيح البشرة المكونات اللازمة:- خمسة أقراص من الأسبرين

كمية مناسبة من الماء الفاتر.

عصير ليمون. خطوات عمل ماسك الأسبرين للبشرة:- أول خطوة قومي بطحن الأسبرين ثم قومي بإضافته إلى عصير الليمون والماء وقلبي الخليط حتى يصبح عبارة عن معجون طري. بعد ذلك اشطفي بشرتك جيدًا بماء دافئ ثم ابدئي في تطبيق الخليط عليها بيديك ودلكي لمدة ثلاث دقائق وبعدها قومي بتركه على البشرة لمدة خمسة عشر دقيقة على الأقل. ثم قومي بشطف بشرتك بماء بارد حتى تنغلق مسام البشرة المفتوحة وبعدها قومي بتجفيفها بفوطة قطنية ناعمة واحرصي على ترطيبها باستمرار. هذه الوصفة فعالة في معالجة مشاكل البشرة المتعددة ويمكنك استخدامها مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع والنتائج تظهر بعد مرات قليلة من الاستخدام. فوائد الأسبرين للبشرة يعمل الأسبرين على تنظيف البشرة من أي شوائب حيث أنه يعمل بمثابة مقشر للبشرة ويقضي على الخلايا الميتة والجلد الزائد عليها. يعالج مسام البشرة المفتوحة ويعمل على سدها حتى لا تصاب البشرة والجلد بأي بكتيريا ضارة وهو مفيد بشكل خاص لأصحاب البشرة الدهنية. يعمل الماسك على تجديد خلايا البشرة مما يزيد من نضارة البشرة وإشراقها ونضارتها وتعزيز عمل الدورة الدموية فيها. مفيد بالنسبة لكل أنواع البشرة حيث أنه يعمل على تفتيح البشرة وتبييضها والتخلص من الندوب التي تظهر على البشرة. يخلص البشرة من حبوب الشباب والالتهابات التي قد تصيب البشرة لأنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية تعمل على حماية البشرة من أي التهابات وحروق قد تتسبب فيها أشعة الشمس.

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