نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلى من الجاهزة .. بيتزا الطاسة السريعة الهشه الطريه في 10 دقائق على النار بدون فرن سهله وسريعه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد طريقة عمل بيتزا الطاسة السريعة هي من أكثر الاختراعات السهلة والتي أصبحت الكثير من الأمهات وربات البيوت تلجأ إليها بدلًا من عمل البيتزا في الفرن كما أنها لا تستغرق الوقت الذي تستغرقه في تسخين الفرن وتجهيزه وتسويتها بداخله، فالبيتزا هي من ألذ الأكلات الخفيفة والتي نشتريها باستمرار من الخارج وحيرة كل شخص لا يعرف ما يتناول أو ما يرغب في تناوله فتكون البيتزا صديقه الوفي الذي يناسبه في كل الأوقات. طريقة عمل بيتزا الطاسة في المنزل مكونات عمل البيتزا المنزلية:- كوب كبير من الدقيق المنخول.

رشة ملح وسكر.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج باودر.

كيس من الخميرة الفورية.

كوب صغير من اللبن الزبادي.

زيت زيتون طبيعي.

صلصة.

فلفل ألوان وبصل.

زيتون.

حشوة بيتزا كما ترغبين سواء فراخ أو جبن أو لحم.

جبن شيدر ورومي وموتزاريلا.

فلفل أسود وزعتر وملح وريحان. خطوات عمل وصفة البيتزا في الطاسة:- ضعي المكونات الخاصة بالعجن مع بعضها وقلبيهم جيدًا بيديك ثم قومي بترك العجينة حتى تختمر قليلًا.

بعد ذلك جهزي طاسة قلي غير لاصقة ومن الأفضل أن تكون تيفال أو سيراميك وضعيها على النار تسخن.

افردي العجينة في الطاسة حتى تملئيها بالعرض وبحيث يصبح سمكها مناسب لسمك البيتزا الذي تفضلينه.

ثم قومي بدهن سطح العجينة بالصلصة وابدئي في حشوها بالمكونات الأخرى الخاصة بحشوة البيتزا.

هدئي درجة حرارة النار على الطاسة ثم قومي بتغطيتها جيدًا واتركيها مغطاه لمدة عشر دقائق وستجدي أنها نضجت بالكامل. أسرار نجاح بيتزا الطاسة الدقيق المستخدم في عمل البيتزا من الأفضل أن يكون دقيق متعدد الاستخدامات حتى يصبح قوام البيتزا هش وتشبه الجاهزة.

أكثري من استخدام الجبن الموتزاريلا ضعيها على السطح بعد أن تنضج البيتزا قليلًا وغطيها حتى تصبح مطاطة بعد نضجها.

البيكنج باودر والحليب البودرة يعملان على جعل العجينة أكثر هشاشة ولذة وقوامها متناسق وأفضل من بيتزا المطاعم.

يمكنك وضع أي حشوة تفضلينها ويجب أن تحرصي على نخل الدقيق أكثر من مرة حتى تنظفيه من أي شوائب أو حشرات صغيرة.

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