نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحبة من البصل اعملي سلطة الباذنجان الشهية بطريقة مميزة وطعم رائع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد سلطة الباذنجان الشهية من الأكلات الشهية المليئة بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم كما يعشقها ويقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، ايضا يمكن تحضيرها في وقت قصير، كما تتكون هذه السلطة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الباذنجان، الثوم، المايونيز ومكونات آخرى رائعة لتعطيها طعم مميز، وهي وجبة اقتصادية وصحية، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل سلطة الباذنجان الشهية بطعم رائع وشهي في المنزل.

مقادير عمل سلطة الباذنجان

تحتوي سلطة الباذنجان الشهية على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

١٠ حبات من الباذنجان.

ملعقة صغيرة من الشطة.

حبة من البصل مقطع شرائح.

ملعقة صغيرة من الكزبرة.

نصف كوب من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

١٠ فصوص من الثوم المهروس.

كوب من المايونيز.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثمرة من الفلفل أخضر.

١٠ حبات من الطماطم مقطع شرائح.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

حبة من الخس.

ربع كوب من عصير الليمون.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير سلطة الباذنجان الشهية بطريقة سهلة ورائعة يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-