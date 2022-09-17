الخلطة المعجزة.. طريقة تطويل الرموش والحواجب وتكثيفها في أيام قليلة كأنها رموش صناعية

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عمر شويل - جدة إليكم طريقة تطويل الرموش والحواجب وتكثيفها في أيام بسيطة جدًا، حيث أن هذه الوصفات قد تساعدك في الحصول على رموش وحواجب كثيفة بالنسبة للأشخاص التي شعرها خفيف وتغنيك تمامًا عن استخدام ماسكارا الحواجب والرموش التي أساسًا تساهم في تساقط شعرهما أكثر ويصبحا أخف مما كانا عليه، حيث أن المكونات التي يتم تحضير هذه الوصفات منها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للشعر وتعزز نموه بشكل أسرع من المتوقع.
طريقة تطويل الرموش والحواجب في المنزل
- يمكنك استخدام الفازلين على فروة شعر الحاجب أو الرمش يوميًا قبل النوم مباشرة.
- زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت جوز الهند وزيت جوز الهند هما من أفضل المكونات التي يمكنك استخدامها على رموشك فهي تقوي الشعر وتغذيه.
- الليمون يحتوي على الكثير من الفيتامينات المفيدة للشعر بشكل عام يمكنك عصره ودهن الرموش والحواجب به كما أنه يحتوي على حمض الفوليك الذي يغذي بصيلة الشعر ويقويها.
- الماسكارا استخدامها مع أحد المكونات المفيدة للشعر تعمل على فردها وسهولة تطويلها.
- وأيضًا كل من البيض وبودرة الأطفال أيضًا من أفضل مكونات طبيعية يمكنك استخدامها لتطويل شعر الحاجب والرموش.
أسباب الرموش والحواجب الخفيفة
هناك عدة أسباب تجعل شعر الحواجب والرموش خفيفة جدًا ومن أبرز هذه الأسباب كل مما يلي:-
- إذا تعرّض الوجه للحرق قد تتضرر من الحرق الرموش أيضًا وبالتالي يساهم في جعلها خفيفة وقد لا تطول مرة أخرى بشكل طبيعي.
- اضطرابات وقصور الغدة الدرقية هي أحد الأسباب التي قد تساهم في تساقط الشعر سواء كان شعر الرأس أو الحاجب أو الرموش.
- قد يصبح الشعر خفيف بسبب أحد العوامل الوراثية نتيجة لبعض الجينات الطبيعية في أحد أفراد الأسرة.
- وقد تتساقط أيضًا الرموش والحواجب بسبب تعرّض الجسم للعلاج الإشعاعي فهو عامل كبير يؤثر في كثافتهما.
- تضعف الرموش والحواجب ويتساقط شعرهما أثناء الحمل والولادة وفي فترة الرضاعة أيضًا.
- إصابة الإنسان بمرض الثعلبة يؤثر في كثافة الشعر ويجعله خفيف تمامًا.
- الإفراط في استخدام الرموش الصناعية وتركيبها تؤثر على الرموش الطبيعية وتضعفها وتساهم في تساقطها وجعلها خفيفة جدًا.
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