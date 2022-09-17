نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلطة المعجزة.. طريقة تطويل الرموش والحواجب وتكثيفها في أيام قليلة كأنها رموش صناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم طريقة تطويل الرموش والحواجب وتكثيفها في أيام بسيطة جدًا، حيث أن هذه الوصفات قد تساعدك في الحصول على رموش وحواجب كثيفة بالنسبة للأشخاص التي شعرها خفيف وتغنيك تمامًا عن استخدام ماسكارا الحواجب والرموش التي أساسًا تساهم في تساقط شعرهما أكثر ويصبحا أخف مما كانا عليه، حيث أن المكونات التي يتم تحضير هذه الوصفات منها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للشعر وتعزز نموه بشكل أسرع من المتوقع.

طريقة تطويل الرموش والحواجب في المنزل

يمكنك استخدام الفازلين على فروة شعر الحاجب أو الرمش يوميًا قبل النوم مباشرة.

زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت جوز الهند وزيت جوز الهند هما من أفضل المكونات التي يمكنك استخدامها على رموشك فهي تقوي الشعر وتغذيه.

الليمون يحتوي على الكثير من الفيتامينات المفيدة للشعر بشكل عام يمكنك عصره ودهن الرموش والحواجب به كما أنه يحتوي على حمض الفوليك الذي يغذي بصيلة الشعر ويقويها.

الماسكارا استخدامها مع أحد المكونات المفيدة للشعر تعمل على فردها وسهولة تطويلها.

وأيضًا كل من البيض وبودرة الأطفال أيضًا من أفضل مكونات طبيعية يمكنك استخدامها لتطويل شعر الحاجب والرموش.

أسباب الرموش والحواجب الخفيفة

هناك عدة أسباب تجعل شعر الحواجب والرموش خفيفة جدًا ومن أبرز هذه الأسباب كل مما يلي:-