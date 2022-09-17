نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر طول ونعومة شعر الهنديات بأقوى خلطات طبيعية لتطويل الشعر القصير في 7 ليالي نتيجة جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر ما تتساءل بخصوصه الفتيات هو السر الذي تستخدمه الهنديات على شعرها ولذلك سنجيب على كل الأسئلة التي تراودك وسنقدم لك أفضل خلطات طبيعية لتطويل الشعر تم تقديمها من قبّل الهنود، وهذه الوصفات هي الأكثر بحثًا وشهرة وبيعًا في الأسواق ولكن أسعارها أحيانًا تكون مرتفعة جدًا ولا يمكنك تحملها ولذلك من الأفضل أن تقومي بتحضيرها بنفسك في المنزل بنفس الطريقة والمكونات والتكلفة أقل بكثير من الجاهزة.

طرق تحضير خلطات طبيعية لتطويل الشعر وتنعيمه في المنزل

أول الخلطات التي سنقوم بتقديمها لكم هي وصفة القرفة وزيت جوز الهند لتطويل الشعر والتي تتم من خلال تحضير الخطوات التالية:-

ملعقتان كبيرتان من القرفة المطحونة.

عصير ليمون طبيعي.

ملعقة ونصف كبيرة من زيت جوز الهند.

زيت لافندر عطري رائحته قوية.

خطوات عمل وصفة القرفة لتطويل الشعر:-

ضعي كل المكونات مع بعضها في وعاء واحد وقلبيهم جيدًا ويمكنك تذويبهم داخل حمام مائي حتى يتجانسوا أكثر.

بعد ذلك قومي بشطف شعرك بماء دافئ ثم صففيه جيدًا حتى يسهل توزيع الوصفة على شعرك ودلكي الفروة بالخليط حتى أطراف الشعر.

اتركي الخليط على شعرك لمدة حوالي ساعة تقريبًا ثم قومي بشطفها بماء بارد وشامبو خالي من أي كيميائيات.

جففي شعرك بالسشوار ثم قومي بترطيبه باستخدام أي نوع من أنواع الزيوت والكريمات المرطبة واستمري على هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا.

وصفة البصل لتطويل الشعر

مكونات عمل الوصفة:-

حبة بصلة كبيرة.

عصير ليمون وبصل.

نشا ذرة.

قهوة مطحونة.

خطوات عمل وصفة البصل لتطويل الشعر:-