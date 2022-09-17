بخلطة تخليل مميزة .. طريقة عمل الزيتون المخلل الأخضر العزيزى والتفاحي بدون مرارة بمقرمشة خطيرة

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عمر شويل - جدة بخطوات بسيطة وبمكونات متوفرة في منزلك بشكل دائم قومي بالتعرف على طريقة عمل الزيتون المخلل الأخضر، فالزيتون الأخضر هو ألذ أنواع المخللات التي يمكنك تناولها ولكن الزيتون الذي تقومين بشرائه من الخارج يكون أكثر عرضة للتعفن ولكن المخلل الذي تقومين بعمله في المنزل أفضل من كل النواحي حيث أنه يمكنك عمل وصفة تقلل من نسبة تعفن المخلل ويمكنك عمل كميات كبيرة بأقل في التكلفة بكثير من المخلل الجاهز. طريقة عمل الزيتون المخلل الأخضر في المنزل مكونات عمل الوصفة:- 2 كيلو جرام من الزيتون الأخضر.

كوب صغير من الملح الأبيض الناعم.

ماء فاتر بكمية مناسبة.

خمس فصوص من الثوم.

عصير ليمون بمقدار ثلاثة أكواب.

ليمون مقطع إلى شرائح.

فلفل حار. خطوات عمل وصفة الزيتون الأخضر المخلل:- أحضري الزيتون المراد تخليله ثم قومي بوضعه في وعاء من الماء وضعيه على النار حتى يصل إلى درجة الغليان.

ارفعي الوعاء من على النار ثم قومي بتركه حتى يبرد وقومي بشقه من الجانب حتى تتخلله وصفة التخليل بشكل كامل.

بعد ذلك قومي بإحضار البرطمان الذي ستقومين بوضع المخلل بداخله وابدئي في عمل طبقات من الزيتون حتى يمتلئ.

وبعد ذلك قومي بوضع الزيتون في الأرضية طبقة واحدة منه ثم قومي بوضع طبقة من قطع الليمون الشرائح والفلفل الحار والثوم.

وضعي بعدها طبقة أخرى من الزيتون والليمون والفلفل والثوم على الطبقة الأولى وآخر طبقة يجب أن تكون زيتون واضغطي عليها بيديك حتى تتخلصي من أي ماء.

ثم قومي بوضع كمية من زيت الزيتون على الزيتون في آخر البرطمان وأغلقيه جيدًا قبل أن يتخلله الهواء مرة أخرى فالهواء يساهم في تعفن المخلل بشكل أسرع. فوائد الزيتون المخلل يعتب الزيتون الأخضر من الأطعمة التي تعمل على معالجة الكثير من المشاكل الجلدية مثل مشكلة الطفح الجلدي.

يقاوم الشيب حيث أنه يقضي على أي أثار للشيب مثل تجاعيد البشرة والخطوط الدقيقة والخشونة وغيرها.

يساهم الزيتون في تقوية عظام الإنسان والأعصاب فهو يعزز عمل الجهاز العصبي.

يتحوي الزيتون الأخضر على حوالي 66 من السعرات الحرارية.

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