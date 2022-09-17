نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمتعي بأحلى فطار… فطائر الشاي القطنية الهشة بالعجينة السحرية في المنزل احلى من المخابز في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر فطائر الشاي القطنية الهشة من الحلوى السهلة والسريعة الإعداد، والتي يمكن تقديمها على وجبة الإفطار أو العشاء، حيث تتمتع بمذاق رائع شهي يحبه الكبار والصغار، ولا يتطلب إعدادها سوى مكونات بسيطة؛ لذا فهي غير مكلفة من الناحية المادية، كما تنفع هذه الفطائر في حالة استقبال ضيوف بشكل مفاجئ؛ نظرًا لسرعة إعدادها، ويمكن إعدادها كوجبة طفل خلال اليوم الدراسي، وسوف نستعرض مقاديرها وطريقة إعدادها من خلال هذا المقال.

فطائر الشاي القطنية الهشة بدون حشو

يمكنك إعداد فطائر هشة، لتناولها مع الشاي، بدون حشو، وذلك كالتالي:

المكونات

كوبان من الدقيق الفاخر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

بيضتان.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب زبادي.

رشة ملح.

زيت نباتي للقلي.

سكر بودرة للتزيين.

طريقة التحضير

انخلى الدقيق أولًا في وعاء عميق بواسطة منخل سلك.

ثم قومي بإضافة الملح والبيكنج بودر إلى الدقيق، واخلطيهم جيدًا.

عقب ذلك اكسري البيض وافرغي محتواه في وعاء آخر، ثم قومي بخفقه جيدًا باستخدام المضرب اليدوي.

أضيفي الفانيليا والسكر إلى البيض مع الاستمرار في الخفق.

بعد ذلك قومي بإضافة الزبادي مع الخفق حتى تحصلي على خليط متجانس تمامًا.

أضيفي الدقيق إلى خليط البيض تدريجيًا مع العجن لكي تحصلي على عجينة متماسكة وطرية ولا تلتصق بالأيدي.

بعد ذلك قومي بتشكيل العجينة على شكل كرة، وغطيها بالاسترتش، ثم اتركيها لترتاح قليلاً قبل التشكيل.

قومي بفرد العجينة بالنشابة على المنضدة، بعد رشها بالدقيق حتى يصبح سمك العجين متوسط.

قطعي العجين باستخدام قطاعات البسكويت أو بأي وسيلة.

قومي برص قطع العجين في صينية مدهونة بالدقيق والسمن أو مغطاة من الداخل بورق الزبدة.

غطي العجين بعد التشكيل، بفوطة نظيفة، ودعيه قليلاً ليرتاح

احضري طاسة عميقة وضعي بها مقدار مناسب من الزيت، وقومي بتسخينه جيدًا.

قومي بقلي الفطائر في الزيت وقلبيها باستمرار حتى تحمر من الوجهين وتنتفخ.

أخرجي الفطائر من الطاسة على مناديل مطبخ ورقية؛ لكي تمتص الزيت الزائد.

أخرجي الفطائر من الطاسة على مناديل مطبخ ورقية؛ لكي تمتص الزيت الزائد. قدمي الفطائر في طبق مناسب، ويمكنك تزينها برشة من السكر البودرة، وقدمي معها الشاي.

فطائر الشاي الهشة بحشوة مميزة

يمكنك إعداد فطائر هشة لذيذة بحشوة مميزة، لتناولها مع الشاي، كالتالي: