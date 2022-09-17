نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطويل صاروخي.. ضعيها 10 دقائق على الشعر القصير الخفيف لتطويل وتكثيف الشعر وصفه عجيبة نتائجها مبهره في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلى كل الفتيات المقبلة على الزواج قريبًا نقدم لكنّ خلطة الخميرة لتطويل الشعر وتنعيمه ومعالجة كل آثار الضعف والتكسّر وتساقط الشعر وضعف البصيلة نفسها ويغذيها، تحتوي الخميرة في تركيبتها الطبيعية على خصائص تعالج مشاكل الشعر المختلفة وغنية بمكونات طبيعية وغذائية للشعر من الفيتامينات والألياف الطبيعية التي تغذي الرأس وتعزز عمل الدورة الدموية، وتابعوا معنا السطور التالية حيث سنقوم بتقديم كيفية تحضير الوصفة بالخطوات بمكونات بسيطة وغير مكلفة.

طريقة تحضير خلطة الخميرة لتطويل الشعر

المكونات اللازمة:-

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة كبيرة من اللبن الرائب.

نصف ملعقة من نشا الذرة.

خطوات وطريقة عمل الوصفة:-

بللي شعرك قليلًا ثم قومي بتقسيمه إلى أربعة أقسام تقريبًا حتى تفرديه بشكل متساوي.

بعد ذلك اخلطي كل المكونات في وعاء واحد وقلبيهم جيدًا بواسطة ملعقة خشبية حتى يتجانسوا.

ابدئي في فرد الخليط على شعرك من أول فروة الرأس حتى أطرافه بواسطة فرشاة وضع الصبغة.

صففي شعرك جيدًا وقومي بلّفه وغطيه ببونيه الرأس أو غطاء بلاستيكي واتركيها على رأسك عشر دقائق.

بعد ذلك اشطفي شعرك جيدًا بماء فاتر وشامبو خالي من أي كبريت أو مواد كيميائية ضارة.

احرصي على استخدام هذا الماسك على شعرك مرتين من كل أسبوع حتى يعطيك الطول الذي ترغبين فيه وترطيب جيد.

وصفة الخميرة والعسل للشعر الخشن

المكونات المطلوبة:-

أربع ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض.

بيضة واحدة كبيرة.

طريقة التحضير بالخطوات:-

قبل أي شيء لا يجب استخدام الماء الساخن أو الدافئ في هذه الوصفة نهائيًا لأن البيض قد ينضج بفعلها ويصعب إزالته من شعرك.

أحضري وعاء مناسب وقومي بإضافة المكونات كلها مع بعضها واخلطيهم جيدًا حتى يصبحوا خليط ناعم وممتزج تمامًا.

ابدئي في فرد الخليط على شعرك ودلكيه جيدًا من أول الفروة حتى الأطراف ثم قومي بتصفيف شعرك واتركي الخليط على شعرك لمدة خمسة عشر دقيقة.

بعد ذلك اشطفي شعرك جيدًا بماء فاتر أو بارد ونظفيه جيدًا واستخدمي الكريم مرتين أو مرة من كل أسبوع.

الأفوكادو لتطويل الشعر

الأفوكادو من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية الهامة والضرورية لصحة الشعر، وذلك بسبب احتوائه على بعض الفيتامينات والأحماض الدهنية، كما يحتوي أيضا على مضادات الأكسدة التي تعمل على ترطيب وحماية الشعر، بالإضافة تطويل الشعر بسرعة كبيرة، ولعمل ماسك من الأفوكادو لزيادة طول الشعر: