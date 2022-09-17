نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ وأحلي طريقة لعمل الكوسة بالبشاميل في المنزل خطوة بخطوة والطعم رائع في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكوسة من أهم الخضروات التي تعتبر من الأكلات المفيدة لبناء الجسم وذلك لاحتوائها على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، كما أنها يحبها ويفضلها الكثير من الناس، وتقدم الكوسا بأكثر من شكل وطريقة ومن أشهر والذ الطرق المميزة والتي تعد من أشهر الأكلات في معظم البلدان العربية هي الكوسة بالبشاميل، لذلك من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أفضل طريقة لعمل الكوسة بالبشاميل بمكونات بسيطة يسهل على ربات البيوت القيام بإعدادها داخل المنزل في وقت قياسي.

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

الكوسة بالبشاميل من الاكلات التي يمكن أن تقدم في العزائم والموائد الرمضانية المختلفة، فهي لها طعم مميز ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة ولمعرفة طريقة عمل الكوسة بالبشاميل، ينبغي عليك إتباع كافة الخطوات التالية:

المكونات:

كيلو من الكوسة.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

ملعقة صغيرة ملح.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة جوزة الطيب.

عدد ٤ ملاعق كبيرة من الزبدة.

لتر من الحليب.

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

٣ ملاعق كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

طريقة التحضير: