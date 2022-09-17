نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ وأحلي طريقة لعمل الكوسة بالبشاميل في المنزل خطوة بخطوة والطعم رائع في المقال التالي
عمر شويل - جدة الكوسة من أهم الخضروات التي تعتبر من الأكلات المفيدة لبناء الجسم وذلك لاحتوائها على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، كما أنها يحبها ويفضلها الكثير من الناس، وتقدم الكوسا بأكثر من شكل وطريقة ومن أشهر والذ الطرق المميزة والتي تعد من أشهر الأكلات في معظم البلدان العربية هي الكوسة بالبشاميل، لذلك من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أفضل طريقة لعمل الكوسة بالبشاميل بمكونات بسيطة يسهل على ربات البيوت القيام بإعدادها داخل المنزل في وقت قياسي.
طريقة عمل الكوسة بالبشاميل
الكوسة بالبشاميل من الاكلات التي يمكن أن تقدم في العزائم والموائد الرمضانية المختلفة، فهي لها طعم مميز ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة ولمعرفة طريقة عمل الكوسة بالبشاميل، ينبغي عليك إتباع كافة الخطوات التالية:
المكونات:
- كيلو من الكوسة.
- نصف كيلو لحمة مفرومة.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- رشة جوزة الطيب.
- عدد ٤ ملاعق كبيرة من الزبدة.
- لتر من الحليب.
- بصلة كبيرة مفرومة ناعم.
- ٣ ملاعق كبيرة من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من زيت الذرة.
طريقة التحضير:
- فى البداية نضع وعاء متوسط الحجم على النار لعمل العصاج، ثم يتم وضع نصف مقدار الزبدة.
- نقوم بإضافة كمية البصل المفروم ناعمًا، ثم يتم التقليب حتى يصبح لون البصل ذهبي.
- بعد ذلك يتم إضافة مقدار اللحمة المفرومة، ثم نضع الملح، الفلفل الأسود، رشة جوزة الطيب.
- الخطوة التالية لعمل البشاميل، يتم وضع وعاء آخر على النار، ثم نضيف باقي كمية الزبدة، ثم نقوم بوضع مقدار الدقيق الأبيض.
- بعد ذلك يتم التلقيب جيدًا بإستخدام المضرب اليدوي حتى يتغير لون الدقيق ويصبح ذهبي فاتح جدًا.
- نقوم بوضع كمية الحليب مع مراعاة التقليب المستمر، ثم نضع القليل من الملح وأيضًا الفلفل الأسود.
- نستمر في التقليب حتى يصبح الخليط كريمي متماسك.
- الخطوة التالية نقوم بتقطيع الكوسة إلى شرائح طويلة وتوضع في وعاء على نار عالية مع قليل من الزيت حتى يتم تشويحها.
- بعد ذلك نقوم بإحضار صينية، ثم نقوم بوضع طبقة من البشاميل في أرضية الصينية.
- يتم وضع نصف شرائح الكوسة بطريقة متساوية، ثم نقوم بوضع كمية العصاج، ثم يتم وضع باقي كمية الكوسة، ثم نضع باقي كمية البشاميل.
- في النهاية يتم وضع الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ربع ساعة حتى تنضج تمامًا، ثم يتم تقديمها مع أرز أبيض أو مع سلطة وعيش بلدي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألذ وأحلي طريقة لعمل الكوسة بالبشاميل في المنزل خطوة بخطوة والطعم رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.