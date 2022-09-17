نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبيض فوري للأماكن الغامقة هتكونى شمعه منورة….معجزة كريم النشا وزيت الزيتون لإزالة شعر الوجه والجسم كله بدون أي ألم في المقال التالي

عمر شويل - جدة النشا وزيت الزيتون لإزالة شعر الوجه والجسم كله بدون أي ألم، من المعروف ان النشا يتم استخدامه في معظم الوصفات لتبييض، كما أنه يساعد على تفتيح الاماكن الداكنة، مما يجعله لديه القدرة على تفتيح البشرة بشكل جيد وسريع، ولكن هل تعتقد ان النشا يتوقف فقط على تفتيح البشرة؟ لا أنت مخطئ، بل من الممكن أن يتم استخدام النشا ايضا في ازالة الشعر الزائد الموجود في الجسم، حيث ان النشا قادر على إزالة الشعر الموجود في البشرة كذلك السعر الموجود في المناطق الداكنه، كما أنه يعمل على ازالة الشعر من الجسم بدون الشعور بأي ألم.

النشا وزيت الزيتون لإزالة شعر الوجه والجسم

هناك العديد من الأدوات التي تعمل على إزالة شعر الجسم ومن ضمن هذه الأدوات أدوات مناسبة مع البشرة وأنواع أخرى غير مناسبة تماما مع البشرة مما يؤدي إلى التهابات في البشرة، لذلك هناك العديد من السيدات يبحثن عن طريقة لازالة الشعر بدون حدوث اي التهابات او اي الم في البشرة، حيث ان النشا معروف بقدرته على ازالة الشعر الزائد الموجود في الجسم، كما يساعد على تفتيح لون بشرة الجسم وايضا تفتيح الاماكن الحساسة.

المكونات:

نقوم أولا بإحضار ملعقتين من النشا.

كذبك سنحتاج الى بياض بيض من الممكن أن نحضر 2.

ملعقة واحدة من السكر.

طريقة التحضير

كل السيدات بلا استثناء يريدون التخلص من الشعر الزائد الموجود في الجسم بسبب أن الشعر الزائد

يؤدي الى انبعاث روائح غير جيدة وروائح كريهة، مما يؤدي بعد ذلك إلى حدوث غمقان في مناطق الجسم.

فمن الجيد أن تجد المرأة طريقة لازالة شعر الجسم وفي نفس الوقت تبيض المناطق .

التي كان موجود بها الشعر لذلك تستعين المرأة بالناس حيث أن النشا هو أفضل هذه الوصفات.