ب كوب زبادي واحد….سر عمل كيكة الزبادي الهشه القطينة بالشربات والكريمة في 10 دقائق بس لكل أنواع العزومات 

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عمر شويل - جدة كيكة الزبادي الهشه القطينة بالشربات والكريمة في 10 دقائق، يعد الكيك من أشهر الحلويات التي يتم تحضيرها بطرق مختلفة سواء العادية أو لايت، التي يمكن تناولها في الصباح مع الشاي أو القهوة أو تناولها في أوقات مختلفة بين الوجبات ويعتقد البعض أنها انجح من الكيك المحضرة باللبن لذلك يبحث الكثير عن طريقة تحضيرها ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على طريقة تحضيرها بمكونات اقتصادية. كيكة الزبادي الهشه القطينة بالشربات والكريمة المكونات كوبين دقيق.٢

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من يكربونات الصودا.

رشه ملح.

كوب سكر ناعم.

3 بيضات.

ثلث كوب زيت الذرة.

كوب زبادي.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

2 ملعقة صغيرة من بشر الليمون.

كريمة للتزين مكونات الشربات كوب سكر.

ثلث كوب ماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة ماء ورد. طريقة التحضير نضع السكر والبيض في وعاء كبير ونضربها بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط كريمي.

نضيف الزيت تدريجياً مع الخفق ونضيف الفانيليا وبشر الليمون إليهم.

نمزج كل من الدقيق والبيكنج بودر وبيكربونات الصودا والملح ونضيفه إلى خليط البيض.

نضيف الزبادي ونخلط المكونات حتى نحصل على خليط متماسك.

ندهن صينية الكيك بالزبدة ونبطنها بالدقيق ونصب خليط الكيك ونضعها في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ساعة إلا ربع حتى تنضج.

ونترك الكيك يبرد جانباً.

نضع مكونات الشربات السكر والماء على النار ونضيف إليه عصير الليمون وماء الورد ونقلبه.

ندهن الكيك بالشربات بعد ذلك نزينها بالكريمة، كما يمكن تقسيم الكريمة لكريمة بيضاء وكريمة شوكولاتة ونزينها بها

بعد ذلك نزينها بالكريمة، كما يمكن تقسيم الكريمة لكريمة بيضاء وكريمة شوكولاتة ونزينها بها وأخيراً تصبح الكيك جاهزة . طريقة عمل كيكة الزبادى لايت المكونات كوبين دقيق.

2 كوب سكر.

4 بيضات.

2 علبة زبادي لايت.

فانيليا.

رشة ملح.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب توت أسود.

كوب سكر بودرة. طريقة التحضير نضع البيض والسكر في وعاء عميق ونخلطهم جيداً ونضيف إليه الزبادي مع الاستمرار بالخفق ثم نضيف الفانيليا.

نضع الدقيق مع البيكنج بودر ورشة ملح إلى الخليط السابق ونقلبهم جيداً.

نضع التوت الأسود على خليط الكيك ونقلبهم مرة أخرى.

ندهن قالب الكيك بالزيت ونصب فيه خليط الكيك والتوت ونضع القالب في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج.

نخرجها من الفرن ونرش عليها سكر البودرة.

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