نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيكون عندك انتريه جديدة بدون بقع ولا أتربة…وصفه خطيرة لتنظيف الانترية والركنه من البقع الصعبة والأتربة هتشوفي الفرق بنفسك مش هتستغنى عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف الانترية والركنه من البقع الصعبة والأتربة، في هذا المقال سنتعرف على كيفية تنظيف الانترية من الاتربة والاوساخ بطرق سهلة، هناك العديد من السيدات تعاني من تنظيف الانتريه والاوساخ الصعبة التي تكون عليه، فيبدأ بالبحث عن أفضل طريقة لتنظيف الإماراتية من الاوساخ والاتربه، ف الانتريه هو الواجهة الخاصة بالمنزل، فعندما تأتي الضيوف اول شيء يتم التركيز عليه هو الانتريه، وتزداد صعوبة ازالة الاوساخ والاتربة من حيث الشيء فمن الأوساخ الصعبة التي لا يمكن إزالتها بسهولة هي العصائر أو الشاي أو الشيكولاتة، وهي في الأغلب تحدث بسبب الاطفال.

تنظيف الانترية والركنه من البقع الصعبة والأتربة

في هذا المقال سنتعرف على كيفية ازالة الاوساخ من الانتريه بكل سهولة:

من الأفضل أن يتم اتباع الخطوات التالية في تنظيف الانتريه

اولا نقوم باحضار المكنسة الكهربائية نقوم بتنظيف الغبار الموجود على الانتريه اولا والاتربة الموجودة ايضا، وركزي على الاماكن الصعبة التي من الصعب تنظيفها.

من الممكن ان تستخدمي طريقة سهلة في تنظيف أجزاء الانتريه وهي عن طريق وضع الأجزاء الخاصة بالانتريه في الغسالة.

بعد أن تخرجي الأجزاء من الغسالة فإن هناك بعض الأوساخ سوف تظل باقية على الاجزاء سوف يتم ازالة هذه الأوساخ بالوصفة التي سنشرح خلال هذا المقال.

المكونات

سوف نحتاج الى ملعقة كبيرة من الخل المركز.

كذلك ملعقة واحدة من مسحوق كربونات البوتاسيوم.

ملعقة واحدة من أجل الملابس.

بالاضافة الى الماء الساخن حيث سوف نحتاج الى ملعقتان من الماء الساخن.

طريقة التحضير