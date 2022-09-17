نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل يوم لازم تشرب شاي….تعرف على الأضرار التي تتعرض لها عند عدم تناول الشاي وما هي فوائد تناول الشاي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على الأضرار التي تتعرض لها عند عدم تناول الشاي وما هي فوائد تناول الشاي، يعتبر مشروب الشاي من المشروبات المحببة لدى الكثير من الأشخاص، منهم من يفضل تناوله في النهار، ومنهم من يفضل تناوله بعد وجبة الغداء، ومنهم من يفضل تناوله قبل النوم، فالشاي من المشروبات التي لها فوائد كثيرة جدا للجسم ومن أكثر المشروبات شعبية بين الناس.

الأضرار التي تتعرض لها عند عدم تناول الشاي

سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني أضرار وفوائد تناول الشاي وهي:-

فوائد تناول الشاي

فوائد الشاي كثيرة ولكن بالطبع مثل أي شيء بدون إفراط في التناول، فإن تناول من كوب إلى كوبين من الشاي على مدار اليوم يساعد على التالي:

الحد من خطر الإصابة بالسرطان.

يساعد شرب الشاي في إنقاص الوزن، مع تقليل السكر طبعا.

يساعد في تحسين صحة القلب.

أثبت الكثير من الدراسات أن الشاي مهم جدا في التقليل من الأرق.

وخاصة الشاي المكون من الأعشاب منخفض الكافيين، مثل الشاي الأخضر الذي يساعد بشكل كبير في تحسين النوم.

ويعتبر أيضا شاي البابونج من أنواع الشاي الممتازة التي تساعد في تحسين النوم وتقلل من أعراض التوتر وتخفيف أعراض الاكتئاب التي تسببها قلة النوم.

ماذا يحدث للأشخاص الذين لا يتناولون مشروب الشاي؟

إن الأشخاص الذين لا يهتمون بشرب الشاي، فهم يتعرضون لبعض المشاكل.

ومنها عدم القدرة على نوم أفضل؛ حيث عرضت بعض الأبحاث .

أن يوجد بعض الأنواع من الشاي التي تقل بها نسبة الكافيين تحتوي على عناصر تساعدك على الحصول على نوم أفضل.

فإن لم تستطع الحصول على الراحة في النوم فإنك سوف تتعرض لمشاكل عديدة بناء على التقرير الصادر عن Nature and Science of Sleep.

ومن هذه الآثار آثار قصيرة المدى تتعلق بعدم القدرة على النوم وهي كالتالي:

كثرة الشعور بالتوتر والقلق.

تضعف ذاكرة الإنسان.

تضعف لديه القدرة الإدراكية.

والآثار طويلة المدى التي تتعلق بعدم القدرة على النوم كالتالي:

يكون الفرد أكثر عرضة لأمراض القلب والأوعية الدموية.

يتعرض الفرد لمتلازمة التمثيل الغذائي.

من الممكن أن يتعرض لمرض السكر في الدم.

من الممكن أن يتعرض الفرد لمرض ضغط الدم.

وفي النهاية فإن الشاي قليل الكافيين يساعدك كثيرا في الحد من اضطرابات النوم والآثار الناتجة عنها أكثر بكثير من الكثيرة الكافيين.