بتاخدى وقت في تقوير الباذنجان والكوسة….تعالى أقولك على أسهل طريقة لتقوير الباذنجان والكوسة في اقل وقت وأقل مجهود

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عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتقوير الباذنجان والكوسة في اقل وقت وأقل مجهود، يعد المحشي من الأكلات التي يعشقها الكثير من الأشخاص، وطبق المحشي هو الطبق الأهم في جميع العزومات العائلية، ومن أكثر أنواع المحشي المحببة والسهلة أيضاً في عملها محشي الباذنجان والكوسة يعشقه الكثير ويطلبه بالاسم، ولكن الكثير من السيدات وربات المنزل ليس لديهم وقت أو قدرة علي تجهيز المحشي، وسنحاول ذكر حل ذلك الأمر خلال المقال. أسهل طريقة لتقوير الباذنجان والكوسة يعتبر محشي الباذنجان والكوسة من الأطباق الشهية التي يطلبها الكثير، والعديد من السيدات ليس لديهم الوقت الكافي أو القدرة لتجهيز محشي الباذنجان والكوسة.

يمكن أن تكون السيدة عامله وليس لديها وقت بسبب عملها، أو يكون بأنها ليس لديها الجهد الكافي، وليس معها من يقوم على مساعدتها في هذا الأمر.

ويمكن أن يكون السبب أن بعض السيدات لا يعرفون تقوير الباذنجان والكوسة فهذه المهمة صعبة عليهم جدا، وبالفعل يشتكي الكثير من السيدات من هذه المهمة.

فيبحث الكثير من السيدات عن طريقة سهله وسريعه لتجهيز وتقوير الباذنجان والكوسة بكل سهولة ويسر. خطوات تقوير الكوسة والباذنجان بطريقة سهلة وفي وقت قياسي أولاً:- عند تنقية الباذنجان من السوء يجب أن يكون عندما نضغط عليها نشعر وكأنه مثل الاسفنج، فلا تشتري باذنجان ناشف سيصعب عليك المهمة. يجب أن يكون الباذنجان الذي قمت بشراءه طازج و لونه لامع.

بعد أن قمتي بشراء الكميات التي تريدها من الباذنجان والكوسة.

عند البدا في تقوير الباذنجان والكوسة، سنبدأ بالباذنجان أولاً: قومي في البداية بوضع الباذنجان علي الرخامه ثم قومي بالضغط علي الباذنجانة وتحريك اليد عليها.

قومي بقطع الجزء العلوي من الباذنجان، فعملية الضغط التي قمنا بها لتسهيل إخراج ما بداخل الباذنجان باستخدام المقوار، فيخرج ما بداخلها بكل سهولة ويسر.

نقوم بوضع الباذنجان في إناء به لفترة ثم اشطفه جيدا بعد ذلك ويصبح جاهز للحشو. ثانياً: الكوسة: قومي بتجهيز الكمية التي ستقوم بعملها من خضار الكوسة، ثم قومي بقطع الجزء العلوي منها.

سنقوم بتحريك الكوسه برفق جدا علي عكس ما فعلنا مع الباذنجان لتسهل علينا هذه العملية إخراج ما بداخلها بسهولة.

إذا قمتي بالضغط علي الكوسة بشدة فيمكن أن تشرح وتصبح غير صالحة الحشو.

نستخدم المقوار ونستخرج ما بداخلها بعد التحريك بشكل سهل وبسيط.

قومي بوضع الكوسة في إناء به ماء ومقدار من الملح لمدة معينة للحصول على مذاق جيد من الكوسه، وأصبحت الكوسه جاهزة للحشو.

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