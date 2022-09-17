نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة فعالة للتخلص من شيب الشعر الأبيض نهائيا بدون صبغات ضارة النتيجة ستبهرك في المقال التالي
عمر شويل - جدة التخلص من شيب الشعر الأبيض نهائيا، من أكثر المشكلات التي يتعرض لها الكثير من الأشخاص من الرجال والنساء هو ظهور الشعر الأبيض في فروة الرأس، وهذا يسبب الخجل والإحراج للجميع أمام الآخرين ولذلك يلجؤن إلى استخدام الباروكة او الذهاب إلى مراكز التجميل والكوافير لصبغة الشعر وتغيير اللون، ويضطرون إلى استخدام المواد الكيميائية مثل الأوكسجين التي يؤدي إلى جفاف الشعر و تساقطة، كما أن هذا ليس هو الحل النهائي ومع مرور الوقت سوف يختفي اللون ويرجع الشيب، ولذلك وجدنا لكم وصفة منزلية طبيعية للتخلص من شيب الرأس نهائيا بمكونات متواجدة في جميع المنزل.
مكونات عمل وصفة التخلص من شيب الشعر
سنعرض لكم المكونات التي نحتاجها في تحضير وصفة التخلص من شيب الشعر وهي:
- خمسة ملاعق كبيرة من الفازلين.
- ملعقتان كبيرتان من القرفة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من القهوة.
- 3 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
- 2 ملعقة كبيرة من الحناء.
- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة عمل وصفة الفازلين لشيب الشعر
من الأشياء المزعجة التي تواجه الكثير من النساء و الرجال هو ظهور الشعر الأبيض في فروة الرأس، كما أن شيب الشعر المبكر ليس له سن محدد لذلك يعاني من هذه المشكلة الصغير والكبير، ولذلك نلاحظ أن الجميع يبحث دائما عن أن كان هناك حل لهذه المشكلة أو وصفة ممكن تطبيقها للقضاء والتخلص من الشعر الأبيض بشكل نهائي، وبعد أن قدمنا لكم مكونات خلطة التخلص من شيب الشعر سنقدم لكم الطريقة الصحيحة لتحضير الوصفة وهي:
- في البداية نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع الفازلين و القرفة والقهوة و الحناء ونقلبهم جيدًا مع بعضهم البعض حتى يمتزجا.
- بعد ذلك نضيف جوز الهند و زيت الزيتون و زيت الخروع ونخلط المكونات بملعقة أو بمضرب حتى يمتزجا ويتجانس المكونات تماما ويصبح لديك خليط كريمي.
- ثم نقوم بتمشيط الشعر بواسطة المشط لكي لا يكون في الشعر عقد.
- بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على الشعر وبالأخص الأماكن التي يتواجد بها شعر أبيض.
- نحرص على توزيع الخليط أيضا على بصيلات الشعر.
- بعد ذلك نقوم بلف الشعر ونقوم بارتداء بونية أو كيس بلاستيك.
- نترك الخليط لمدة ساعة على الأقل لكى يتفاعل الخليط مع الشعر.
- بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدًا بالماء الجاري ويكون الماء بارد حتى نتأكد من عدم وجود آثار من الخليط في الشعر.
- نترك الشعر حتى يجف ستلاحظين أن الشعر أصبح خالي تماما من الشعر الأبيض.
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