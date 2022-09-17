نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنعيم صاروخي للعرايس….كنز في بيتك كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن المجعد في البيت بدون أي مواد كيمائية هتشوفي الفرق بنفسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن المجعد في البيت بدون أي مواد كيمائية، جمال شعر الفتاة يتحكم في درجة كبيرة من جمالها الشخصي خصوصاً عندما يكون الشعر ناعم ومفرود ولا يوجد به أي مشاكل لذا تتساءل الكثير من الفتيات عن طريقه للتخلص من خشونة الشعر ، ولربما نجد الكثير من الفتيات يقمن بشراء الزيوت المرطبة من الصيدليات ويغفلون الوصفات التي يمكن أن تعد في المنزل وفي هذا المقال سنتعرف على أهم هذه الوصفات.

كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن المجعد

مقادير الوصفة

مقدار كيس من الخميرة الفورية الجافة .

عدد بيضة واحدة.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من خل التفاح.

طريقة تحضير الوصفة :

يتم إحضار وعاء مناسب ونقوم بوضع كل المكونات السابقة فيه ومن ثم فإننا نقوم بمزج كل هذه المكونات مع بعضها جيداً.

قومي بوضع هذا المزيج على شعرك بحيث يتم توزيعه على الرأس بالتساوي ويتم ترك هذا المزيج على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة مع تغطية الشعر بكيس نايلون أو غطاء الشعر البلاستيكي.

قومي بغسل شعرك بماء فاتر وشامبو أو بلسم ثم قومي بتصفيف شعرك جيداً من الأسفل إلى الأعلى، حيث تصففي أطراف الشعر منتقلة للأعلى.

وستلاحظين فرق واضح ومن أجل نتائج فعالة قومي بتكرار الوصفة 3 مرات أسبوعياً على الأقل مع أنواع الشعر الجاف و تكفي لمرتين مع الشعر الدهني.

كيراتين طبيعي للشعر باستخدام الموز

مقادير الوصفة :

طريقة التحضير والاستخدام :

قومي بتقشير الموزة وهرسها جيداً ومن ثم يتم تفريغ محتويات البيض على هذه الموزة المهروسة و

واصلي التقليب حتى نحصل على مزيج سائل يفضل استخدام الخلاط الكهربائي في هرس الموزة.