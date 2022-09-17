تحويجة قهوتك بمزاج .. طريقة عمل القهوة التركي على نار هادئة زي الكافيهات بوش ثقيل بهذا السر

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عمر شويل - جدة تعد القهوة من المشروب الرئيسي كل صباح حيث تعمل على منح الجسم الطاقة اللازمة والنشاط حتى تبدأ يومك، كما أصبح تحضير القهوة التركي من الأمور التي يقوم بها الكثير من محبي القهوة، كما أن طريقة عمل القهوة التركية تعد من الطرق السهلة والمتداول في تحضير فنجان بمذاقه الشهي، كما أثبتت دراسات مؤخرا بأن القهوة مفيدة للقلب والعضلات والدورة الدموية دون الإفراط في تناولها، ولذلك عليكِ سيدتي تعلم طريقة تحضير ذلك النوع من القهوة في مطبخك للحصول على مذاق مميز أفضل من القهوة الجاهزة التي تباع في المحلات. طريقة عمل القهوة التركي المكونات: معلقتين من مسحوق البن.

مقدار فنجان من الماء البارد، وهذا هو السر في نجاح القهوة.

السكر حسب الرغبة. خطوات تحضير القهوة التركية يلزم إحضار كنكة القهوة ثم إضافة السكر حسب الرغبة أو بدون سكر.

ثم نضع مقدار الملعقتين من البن في الكنكة ثم يضاف فنجان الماء البارد.

وتقلب جميع المكونات داخل الكنكة جيدا حتى تصل للتجانس قبل وضعها على النار بعد الاستمرار لمدة دقيقة.

ثم توضع كنكة القهوة على النار ويفضل أن تكون هادئة تماماً.

وتقلب القهوة التركية مرتين خلال تواجدها على النار ثم تصب في الفنجان. طريقة تحضير القهوة التركية بالرغوة المكونات: ثلاث ملاعق صغيرة من مسحوق القهوة.

مقدار ملعقة واحدة سكر أو أكثر على حسب الرغبة.

مقدار فنجان من الماء.

مقدار فنجان من الحليب.

رشة قرفة أو بشرة جوز الطيب. خطوات تحضير القهوة التركية بالرغوة تستغرق مدة التحضير عشر دقائق، ويكفي هذا المعيار لفردين.

ثم يوضع في كنكة القهوة نصف مقدار الماء والحليب ووضعها على نار هادئة.

ويوضع في كوب مقدار ملاعق القهوة مع السكر بالإضافة لرشة القرفة أو جوز الطيب.

ثم يتم إضافة الكمية الباقية من الماء والحليب وتقلبهم جيداً.

وعندما يصل مقدار الحليب والماء الذي تم وضعه على النار لدرجة الغليان.

ويضاف إليه خليط القهوة بالحليب تدريجياً ثم تقلب جميع المكونات وتركها على نار هادئة.

الاستمرار في التقليب على نار هادئة حتى تبدأ رغوة القهوة في الظهور ثم تصب في أكواب لفردين. نصائح لإعداد القهوة التركية بأفضل مذاق أولا: يفضل استخدام الماء البارد خاصة من الثلاجة ولا يفضل استخدام الماء الساخن، حيث أثبت أن الماء البارد يجعل القهوة تنضج على النار بصورة أفضل.

ثانيا: أن مقدار السكر المضاف للقهوة التركية يوضع حسب رغبة الشخص، ويمكنك من وضع ملعقة واحدة وتعد هذا أفضل مذاق للقهوة.

ثالثا: عدم الإفراط في إضافة كميات كبيرة من السكر حتى لا تفقد القهوة التركية فوائدها، ويفضل تناول كوب من الماء بعد تناولك لفنجان من القهوة التركية خاصة لأصحاب الضغط المرتفع.

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