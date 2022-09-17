نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر سيحان زبدة الفول السوداني على الساندويتش حضريها في البيت والسر في المكونات والطريقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سر سيحان زبدة الفول السوداني على الساندويتش في الطريقة التي ستقومين من خلالها بتحضير الوصفة، حيث تعد زبدة الفول السوداني من أسهل الطرق التي تستخدم في عمل حلوى بالمنزل سواء لكي أو لأفراد أسرتك، حيث لها مميزات عديدة منها طعم لذيذ وشهى وسهلة الهضم ومغذية للغاية، ومن المعروف عن ذلك النوع من الأغذية لونها البنى كما تستخدم عن طريق الطحن الناعم وضعها على الخبز، وتعتبر تلك الوصفة من الوصفات المنزلية والتي تنتشر بشكل كبير في الدول الأوروبية، حيث يعتبروها غذاء مثالي لتناوله في وجبة الإفطار على الخبز المحمص، ومؤخرا تم انتشار استخدام تلك الوصفة في الكثير من البيوت العربية، ولذلك حرصنا على توفير طريقة تحضيرها. زبدة الفول السوداني المكونات: 2 كوب فول سوداني مقشر.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من زيت الفول السوداني.

ملعقة كبيرة من العسل. طريقة تحضير زبدة الفول السوداني: قومي بتحضير صينية وضعي فيها الفول السوداني.

وضعي الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة.

ثم قومي بتسخين محضر الطعام أولا ثم ضعي الصينية بداخله.

وبعدها قومي بعد ذلك بطحن الفول السوداني حتى يصبح ناعماً لمدة 3 دقائق.

ثم قومي بإضافة باقي المكونات العسل والملح والزيت واستمر في التقليب حتى يمتزج.

وسوف يمتزج القوام ويصبح زبده بعد التقليب المستمر ثم ضعي زبدة الفول السوداني في الثلاجة. زبدة الفول السوداني بالشوكولاتة المكونات: 2 كوب فول سوداني غير مملح.

ملعقة صغيرة من الملح.

4 معالق كبيرة من زيت ذرة.

3 معالق كبيرة عسل.

3 معالق كبيرة كاكاو.

ملعقة صغيرة قرفة.

4 معالق كبيرة من رقائق الشيكولاتة. طريقة عمل زبدة الفول السوداني بالشوكولاتة قومي بتحضير صينية وضعي بها الفول السوداني ثم بعد ذلك قومي بتسخين الفرن وضعي به الصينية.

ثم اترك الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق حتى يتحمص.

ثم بعد ذلك ضعي الفول السوداني في محضر الطعام.

قومي بطحنه لمدة 3 دقائق حتى يصبح ناعما.

قومي بإضافة باقي المكونات العسل والزيت والملح والكاكاو والقرفة والشيكولاتة.

ثم اخلطي المكونات مع بعضها حتى يتجانس القوام واحفظي هذا الخليط في الثلاجة. زبدة الفول السوداني للرجيم المكونات: كوب فول سوداني.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتين صغيرتين سكر دايت. طريقة التحضير: قومي بطحن الفول السوداني في المطحونة حتى يتحول إلى قوام كريمي.

ثم قومي بإضافة الفانيليا والسكر الدايت ثم بعد ذلك قومي بطحنه مرة أخرى.

وبعدها احفظي الفول السوداني في الثلاجة.

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