نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم ساحر هاتيه من الصيدلية سر تفتيح بشرتك ووجهك تماماً من أي غمقان هيغيرك 180 درجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم ساحر هاتيه من الصيدلية لأنه سيكون سر نضارة بشرتك، وسنوضحه لكِ، حيث يعد الحصول على بشرة صافية وناعمة ونضرة هو حلم كل فتاة ولهذا تبحث عن أفضل الوسائل لتفتيح البشرة وتخليصها من الأوساخ والجراثيم التي تتسبب تعرضها لكثير من المشكلات التي تؤثر على صحتها ولهذا أعددنا لكي سيدتي هذا المقال لنقدم لك وصفة سحرية فعالة ومؤثرة في نتائجها أنها وصفة كريم نيفيا والنشا تابعينا لتتعرفي على طريقة إعداد الوصفة وكيفية استخدامها، ولا شك أن الوصفات الطبيعية للبشرة تعد هي الوسائل الآمنة والمناسبة لجميع أنواع البشرة لذا تقبل الكثير من الفتيات على استخدامها بدون قلق كما أن الوصفات الطبيعية تعد من الحلول السريعة والمضمونة في نتائجها فضلا عن أنها تتميز بتكلفتها البسيطة مقابل المنتجات الأخرى.

كريم ساحر هاتيه من الصيدلية لبشرتك وطبقي الوصفة

يعد ماسك النشا وكريم نيفيا من الحلول السحرية في تفتيح البشرة وإعادة إليها نضارتها حيث إنه يتميز بأنه يجدد خلايا البشرة ويخلصها من علامات الشيخوخة كما أنه يؤخر ظهور التجاعيد.

أولا المكونات:

ملعقتين كبيرتين الحجم من كريم نيفيا.

ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة.

عصير ليمونة كبيرة.

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي.

طريقة تحضير كريم التفتيح:

في وعاء صغير أضيفي كريم نيفيا ثم أضيفي إليه النشا واخلطي المكونات جيدا حتى يتم التجانس فيما بينها.

بعد ذلك أضيفي عصير الليمون واستمري في خلط المكونات جيدا

ثم في النهاية أضيفي مقدار الزبادي واخفقي المكونات جيدا إلى أن تحصلين على قوام كريمي.

طريقة استخدام كريم تفتيح البشرة:

في البداية قومي بتنظيف بشرتك جيدا عن طريق استخدام الغسول المناسب.

جففي بشرتك جيدا بواسطة منشفة قطنية.

بعد ذلك خذي كمية من كريم نيفيا والنشا الذي قمت بإعداده وتوزيعها على بشرتك بالتساوي.

اتركي هذا القناع على بشرتك لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

بعد انتهاء المدة المحددة اغسلي وجهك جيدا بالماء الفاتر.

للحصول على أفضل النتائج استخدمي هذا القناع بشكل مستمر واعمليه روتين يومي للحفاظ على بشرتك.

فوائد كريم نيفيا والنشا للبشرة