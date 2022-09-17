نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شعرك هيطول للركب….2 قرص فقط ضعيه على الشامبو سيجعل شعرك طويل وكثيف ويمنع تساقط الشعر وينبت الفراغات في المقال التالي

عمر شويل - جدة 2 قرص فقط ضعيه على الشامبو سيجعل شعرك طويل وكثيف ويمنع تساقط الشعر وينبت الفراغات، تحلم كل سيدة وفتاة بشعر صحي، جميل، كثيف وطويل، والكثير منهم يبحث عن طريقة طبيعية خالية من المواد الكيميائية التي تضر أكثر مما تنفع للوصول إلي أفضل النتائج، كما أن غلاء أسعار الكيراتين سبب من أسباب بحثهن عن طرق غير مكلفة لفرد وتطويل شعرهم لكي يبدو مثل الحرير، لذلك وجدنا لكم الحل في قرص الأسبرين الذي يستخدم لعلاج ارتفاع الحرارة والصداع، وهو أيضاً يساعد في حالات علاج تساقط الشعر والصلع، لذلك سنعرض لكم طرق استخدامه في هذا المقال.

2 قرص فقط ضعيه على الشامبو سيجعل شعرك طويل وكثيف

يستخدم الأسبرين في علاج تساقط الشعر والتخلص من الصلع كالتالي:

مكونات الوصفة:

مكونات الوصفة بسيطة وغير مكلفة ومتاحة في أي منزل وهي كالتالي:

2 قرص أسبرين.

2 ملعقة قرنفل مطحون.

نصف كوب ماء

نوع الشامبو المفضل.

طريقة تحضير الوصفة:

لتحضير بسيطة وسهلة ولا تأخذ وقت في التحضير والخطوات كالتالي:

نحضر وعاء متوسط ونضع به الأسبرين والقرنفل والماء.

نقلب المكونات جيداً حتى يذوب الأسبرين وتتداخل المكونات في بعضها.

نضع أربع ملاعق من الشامبو مع استمرار التقليب الجيد.

نغسل الشعر جيداً بهذا المزيج ثم يشطف بالماء الفاتر وسوف تحصلين علي نتائج مذهلة إذا تم تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً.

استخدام الأسبرين لعلاج الشعر

يدخل الأسبرين مع العديد من المكونات الطبيعية لعلاج الشعر وهذه الطريقة الأخري كالتالي:

مكونات الوصفة:

2 قرص أسبرين.

نصف كوب ماء.

4 ملاعق كبيرة من الشامبو.

2 ملعقة كبيرة بن.

طريقة التحضير:

نضع في وعاء صغير الأسبرين مع الماء ونقلب جيداً حتى يذوب الأسبرين.

نضع البن مع التقليب المستمر.

نضع الشامبو مع المزيج ونقلب جيداً.

يغسل الشعر بهذا المزيج ومن ثم يشطف بالماء الفاتر.

تعمل القهوة على تطويل الشعر وتنعيمه لذلك هذه الوصفة فعالة جداً للشعر.

لذلك هذه الوصفة فعالة جداً للشعر. ستحصلين على أفضل النتائج إذا تم عمل الوصفة مرة كل يومين.

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