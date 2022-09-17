نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر العروسة القنبلة لتقشير الركب والأكواع من الجلد الميت والبقع الغامقة في غضون دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة بثلاثة ملاعق كبيرة من القهوة يتم تبييض الركب والأكواع من أول إستعمال، وتعتبر القهوة من المواد الطبيعية الفعالة التى تعمل على تقشير الجلد الميت وتفتيح الجلد، وبإستخدام القهوة سوف لا تخجلين من الركب والكوع فتهتم جميع الفتيات والسيدات بتبييض الركب والأكواع والتى تبدو بشكل غير جميل والتى تكون من أكثر المناطق لتراكم الجلد الميت الذي يسبب فى سواد جلد الركبتين والأكواع والذى من أسبابه تعرض الركب والأكواع لحرارة الشمس الساخنة، والإحتكاك المستمر، وإصابة الجلد ببعض أنواع الحساسية مثل الإكزيما والإلتهابات التى تزيد من تصبغ الجلد وعدم تقشير الجلد الميت والذى يجعل البشرة تكتسب لون أسود مختلف عن باقى الجسم، والكثير من الناس يعانون من إسمرار لون الركب والأكواع مقارنة بباقى أجزاء الجسم. مكونات مقشر القهوة للركب والأكواع ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من القهوة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من السكر

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من مسحوق الجوز

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الخيار

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من دقيق الشوفان

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز طريقة عمل القهوة لتقشير الركب والأكواع فى البداية نقوم بتنظيف الركب والأكواع بالماء الدافئ حتى يتم فتح مسام الجلد.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء ثم نضع به القهوة والسكر ومسحوق الجوز وعصير الخيار وعصير الليمون ثم يتم مزج هذه المكونات.

وبعد ذلك يتم إضافة النشا ودقيق الشوفان وزيت اللوز وبعدها يتم خلط جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا خلطة القهوة لتقشير الركب والأكواع.

ثم نقوم بتوزيع هذا الخليط على الركب والأكواع ونوزعها جيدا بحيث تترك خلطة القهوة على الجلد لمدة لا تقل عن خمسة وثلاثون دقيقة.

وبعد مرور الوقت وبعد أن تجف الخلطة نقوم بفرك خلطة القهوة برفق حتى نتخلص من آثارها ثم نقوم بغسلها وتنظيفها بالماء البارد.

ويكرر إستخدام خلطة القهوة ثلاثة مرات في الأسبوع، ولمدة ثلاثة أسابيع سوف نلاحظ إختفاء الجلد الميت وظهور جلد الركب والأكواع أبيض ونظيف بإستخدام تلك الخلطة الرائعة.

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