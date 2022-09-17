هاتي بيض وقهوة وتعالي اقولك أزاي تعملي قناع لشد تجاعيد البشرة وإزالة الترهلات والجلد الميت نهائياً

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عمر شويل - جدة من المعروف أن الترهلات الجلدية هي ظاهرة طبيعية تأتي مع تقدم العمر، وعلى الرغم من أنها يمكن أن تحدث في أجزاء مختلفة من الجسم، إلا أن الوجه هو أحد أكثر الأمور التي يجب أن نهتم ونخفي التجاعيد منها، فهي مصدر الجمال الأساسي للمرأة، حيث يوجد وصفات طبيعية تخلصنا من تلك التجاعيد بكل سهولة وبدون أضرار، هي وصفة قناع البيض والقهوة المنزلي، في السطور التالية سنوضح طريقة عمل قناع البيض والقهوة.
وصفة البيض والقهوة لشد التجاعيد
البيض والقهوة هما المكونان الرئيسيان لهذا القناع، حيث تدخل هذه الوصفة في العديد من الأقنعة والعلاجات المنزلية، وتُعد القهوة مقشرًا طبيعيًا يحفز تجديد الخلايا، كما أنه يؤدي إلى تطهير عميق للبشرة نظراً لأنه غني بمضادات الأكسدة ويعمل أيضًا كمضاد للالتهابات، أما عن البيض فهو يساعد على تقوية الجلد مما يمنحها النضارة والحيوية، بإلاضافة إلي أنه يساعد على تنظيف المسام بعمق وأيضًا تقلل الالتهاب، لذلك ستلاحظ وجود انتفاخات أقل حول العين، يعد قناع البيض والقهوة سهل الاستخدام للغاية، وللحصول على نتيجة أفضل يوصى باستخدامه عدة مرات في الأسبوع، فهذه هي الوصفة التي يجب اتباعها:
المكونات:
- 1 صفار بيضة
- 1 ملعقة صغيرة من البن المطحون
طريقة تحضير وصفة البيض والقهوة لشد التجاعيد
هذه الوصفة تعتبر من أكثر الوصفات الغنية والمفيدة للبشرة، كما أنها سريعة المفعول وغير مضرة على البشرة عكس الكريمات الطبية التي تحتوي على الكيماويات الضارة.
- قومي بمزج كلا المكونين في وعاء.
- قبل وضع القناع على بشرتك، يجب غسل البشرة وبمجرد أن تصبح نظيفة.
- ضعي منشفة مبللة في ماء دافئ لبضع دقائق للمساعدة في فتح مسامك.
- الآن ضعي قناع البيض والقهوة على وجهك بحركات دائرية أو بمساعدة فرشاة الوجه إذا كان سائلًا جدًا.
- اتركيه يعمل لمدة 20 دقيقة ثم قم بإزالته بالماء الدافئ.
- أخيرًا جففي وجهك وضعي الكريم المرطب.
- استخدمي هذا القناع مرة أو مرتين في الأسبوع على الأكثر لتحسين حالة بشرتك.
- وفي وقت قصير ستلاحظي أنه خالٍي من الشوائب، وبشرتك أكثر شباباً ونضرة بسبب العناصر الغذائية الموجودة في البيض والقهوة.
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