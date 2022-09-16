كيراتين طبيعي بالخميرة وزيت الزيتون لفرد الشعر الخشن وتنعيمه خلال ساعتين

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عمر شويل - جدة كيراتين طبيعي بالخميرة وزيت الزيتون، أنواع مجففات الشعر وفرده هو الكيراتين الذي يساهم في فرد الشعر وشد تجاعيد الشعر لأكبر فترة، لذلك تفضل الفتيات والسيدات استخدامه، ولكنه غالى الثمن ولا يمكن لكثير من السيدات الذهاب إلى صالونات التجميل لعمله، لذلك يبحثن عن بديل الكيراتين الصناعي وهي الخميرة التي تحتوي على فيتامينات هامة تساعد في تغذية الشعر والتخلص من الخشونة وتجعل الشعر انسيابي ومفرود لفترة طويلة، وغيرها من الفوائد الهامة التي تقدمها الخميرة للشعر والبشرة وتزيد من جمالهم، لذلك تبحث جميع الفتيات عن طريقة عمل كيراتين الخميرة الذهبي للشعر، لذا سوف نستعرض لكم الطريقة خلال هذا المقال.

كيراتين طبيعي بالخميرة وزيت الزيتون لفرد الشعر الخشن

أحيانا يظهر الشعر الخشن في الرأس نتيجة الوراثة وأحيانا أخري نتيجة كثرة استخدام الشامبوهات والكريمات الصناعية وكذلك الصبغات الكيميائية، لذلك يصبح الشعر مجعد ولا يمكن تمشيطه بسهولة، وهذا الأمر يزيد من ضيق الفتيات والسيدات لأنه يجعل مظهرهم الخارجي غير لائق، ويمكن عمل الكيراتين الطبيعي باستخدام الخميرة السحرية من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

ملعقتين من الخميرة.

ملعقة من العسل الأبيض.

1 صفار بيضة.

زيت الزيتون

حليب دافئ ملعقة كبيرة.

طريقة تحضير وصفة الخميرة وزيت الزيتون لفرد الشعر

عند تعرض الشعر إلى الخشونة اعلمي جيداً بأن شعرك تعرف إلى جفاف شديد نتيجة عدم الإهتمام به وتغذيته، فلابد من استخدام المكونات السابقة في تغذية الشعر وإعادة فرده ونموه من جديد للحفاظ على الجمال الخارجي للشعر، فهو زينة كل فتاة تحب أن تهتم بشكلها الجذاب، حيث أن الخميرة والعسل الأبيض يحتويان على عناصر غذائية صحية ومفيدة للشعر، وكذلك الحليب يساهم في فرد الشعر، ويمكن فرد الشعر من خلال إتباع ما يلي.