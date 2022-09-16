نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة خيالية لعمل البسبوسة بالزبادي في البيت دايبة ومرملة زي بتاع الحلواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد البسبوسة هي واحدة من الحلويات الشرقية المفضلة لدى الجميع وتأتي بعدة طرق وإضافات مختلفة، حيث أن بعض الناس يأكلونه سادة أو مع مكسرات، والبعض الآخر يأكله بالقشدة لذلك، تبحث كل امرأة في المنزل دائمًا عن طرق لإعداده، وستوضح لك هذه المقالة كيفية تحضير البسبوسة بالزبادي الجاهز باستخدام طرق بسيطة ومكونات بسيطة للغاية من تكاليف كثيرة، فضلاً عن أن البسبوسة تعد من أهم الحلويات الشرقية التي يبحث عنها الكثيير من النساء داخل البيوت نظرًا لحلاوتها التي لا تتقاوم.

مكونات صنع البسبوسة بالزبادي

هناك بعض المكونات التي يجب إحضارها من أجل القيام بتحضير أكلة البسبوسة والاستغناء عن شراءها وهي كتالي:-

كوب سميد.

ربع كوب من الزبادي.

كوب زبدة.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب ونصف شربات.

ربع كوب لوز.

طريقة التحضير لعمل البسبوسة

من أجل القيام بتحضير صينية البسبوسة في المنزل وذلك بعد صنعها بالطرق الخيالية التي لا يمكن توافرها في محلات الحلوى، فيجب عليك اتباع الاتي حتى يتم تقديمها في النهاية:-