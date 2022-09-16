نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد البنجر وأضراره واستخداماته للشعر والبشرة والصحة العامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعد من النباتات الجذرية الدرنية من القبيلة السرمقاوية القطيفية. وتتعدد فوائد البنجر واستخداماته ويوجد منه نوعان هما بنجر السكر والبنجر العادي. ويستخدم بنجر السكر في صناعة السكر ويعتبر ثاني مصدر لصناعة السكر في العالم بعد قصب السكر. ويتميز بلونه الأبيض وشكله المخروطي، أما الشمندر العادي فيتم تناوله مسلوقاً أو يتم تخليله ويقدم بجانب الوجبات. ويتميز هذا النوع من الشوندر بلونه الأحمر الجذاب لاحتوائه على مادة “البيتاكاينين”. المسئولة عن موازنة حموضة المعدة وتيسير عملية الهضم.

أين يزرع الشمندر وما هي استخداماته؟

يتم زراعة الشمندر أساساً في دول أوروبا، وقارة أمريكا الشمالية، وقارة آسيا وقد انتشرت زراعته في دول أخرى حول العالم وتعتبر زراعة بنجر السكر من الزراعات الجديدة في مصر. حيث بدأت زراعته في مصر منذ موسم عام 1981-1982 وتتم زراعته كمحصول شتوي. وينحدر بنجر السكر من الأسرة الرمرامية من الفصيلة القطيفية وتحتوي جذوره على نسبة من مادة السكروز. بالإضافة إلى احتوائه على الألياف وبعض المواد الغير سكرية نيتروجينية وأملاح معدنية.

وتعتبر نبتة شمندر السكر من النباتات الإنتاجية 100%. حيث يتم استخدامها في صناعة السكر واستخدام مخلفاتها في الصناعة. فيتم استخدام التفل كعلف للماشية. ويستخدم دبس السكر في إنتاج حمض السيتريك، والخميرة والغليسرين والأحماض العضوية بالإضافة إلى الكحول.

فوائد البنجر

يعتبر نبات البنجر من النباتات منخفضة السعرات الحرارية. وفي الوقت ذاته فإنه من النباتات الغنية بالمعادن والفيتامينات حيث يحتوي كل 100 جرام من البنجر على:

44 سعر حراري.

1.7 جرام من البروتين.

0.2 جرام من الدهون.

2 جرام من الألياف.

6% من الاحتياج اليومي من فيتامين سي والذي يساعد على امتصاص الحديد في الدم. كما أنه من الفيتامينات الهامة لرفع مناعة الجسم ومقاومة الأمراض ونزلات البرد.

20% من الاحتياجات اليومية من حمض الفوليك المهم للسيدات. خاصة في فترة الحمل حيث يساعد على وقاية الجنين من التشوهات.

3% من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين ب6.

6% من احتياج الجسم من الماغنيسيوم في اليوم.

9% من احتياج الجسم اليومي من البوتاسيوم.

كما يحتوي على 4% من احتياج الجسم من الفوسفور. و16% من الاحتياج اليومي من المنغنيز.

بالإضافة إلى 4% من الاحتياج اليومي من الحديد. وبذلك يحمي الإنسان من الإصابة بمرض الأنيميا.

فوائد الشمندر للجسم

تساهم الأملاح المعدنية الموجودة في نبات الشمندر، على تنظيف الكلى والكبد والبنكرياس.

يعالج التهابات المجاري البولية والبواسير والتهاب المثانة.

ينصح بتناوله لمن يعانون من مرض القولون. فهو من الأكلات التي تريح القولون العصبي بسبب احتوائه على الألياف والمعادن. كما أنه ملين جيد فيساعد على التخلص من الإمساك الذي يعاني منه مرضى القولون.

يساعد تناول البنجر الأحمر المطبوخ على علاج مرض الرعاش. بالإضافة إلى أنه تناوله نيئاً يساعد في علاج ورم الطحال.

تحتوي جذور البنجر على مادة النيترات التي تساعد على فتح الشرايين. وكذلك تدفق الدم بغزارة ووصوله إلى الدماغ بحسب ما اكتشفه الباحثون. حيث وجدوا أن هناك علاقة تربط بين تناول عصير البنجر وزيادة تدفق الدماء إلى الدماغ. إلى المنطقة المسئولة عن اتخاذ القرار والمعروفة ب”ناصية الدماغ”.

يساعد مغلي جذور الشمندر وغسل الشعر بالماء على التخلص من قشرة الرأس. كما أنه يساعد على تقليل دهون الرأس. أما عن فوائد أوراقه فطحن أوراق الشمندر وخلطها مع عسل النحل يقلل من الصلع ويزيد من كثافة الشعر. يساعد ماء البنجر المغلي على التخلص من تشققات القدمين إذا تم وضعها فيه.

أثبتت الأبحاث أن نبات البنجر قادر على خفض ضغط الدم بنسبة 4-10 ملم زئبق خلال بضع ساعات فقط. لذا فإنه مفيد جداً لمرضى ضغط الدم المرتفع. ويكون تأثيره أكبر على ضغط الدم الانقباضي أكثر من تأثيره على ضغط الدم الانبساطي. وقد يكون تأثير البنجر الخام أو النيء أكبر من تأثير البنجر المطبوخ. وقد يرجع تأثير البنجر على ضغط الدم إلى احتوائه على مادة النترات. التي تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك الذي يسبب توسيع الأوعية الدموية.

يساعد تناول الشمندر على تحسين أداء الرياضيين. وقد أثبتت ذلك الدراسات على بعض الرياضيين الذين تناولوا 500 ملي من عصير البنجر يومياً لمدة ستة أيام. فزادت مدة قدرتهم على تحمل الإرهاق. أثناء قيامهم بالتمارين المكثفة بنسبة 15-25%. ويرجع ذلك إلى مادة النترات التي تحسن من كفاءة الميتوكوندريا المسؤولة عن إنتاج الطاقة في الخلايا.

أضرار البنجر:

قد يتسبب التناول المفرط لنبات البنجر في عدة أضرار للجسم ونتناول معكم بعض هذه الأضرار:

الاستهلاك الزائدة قد يتسبب في حدوث البيتوريا وهي عبارة عن ظهور اللون الأحمر للشمندر في البول. فيظهر البول بلون وردي وبحسب إحدى الدراسات البريطانية. فإن هذا التأثير يكون أكثر شيوعاً مع الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد.

قد يؤدي التناول الزائد للشمندر إلى احتمالية تكون حصوات الكلى والإصابة بالنقرس.

ظهور طفح جلدي عند بعض الأشخاص الذين قد تكون لديهم حساسية ضد الشمندر.

كذلك فإنه يؤدي إلى الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم. خاصة عند مرضى الضغط المنخفض.

قد يكون تناول البنجر غير جيد لمرضى السكر لاحتوائه على نسب عالية منه.

قد يسبب التحسس لدى الحوامل خاصة في الأسبوع الثلاثين من الحمل.

طريقة عصير الشمندر

توجد عدة طرق لإعداد عصير الشمندر من بينها الطريقة التقليدية. بتقشيره وتقطيعه ثم إضافة القليل من الماء وخلطهما معا في الخلاط. مع إضافة السكر أو عسل النحل حسب الرغبة.