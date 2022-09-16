نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البيتزا الهشة الطرية بالعجينة السحرية أحسن من بيتزا المحلات ناجحة من أول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر البيتزا من المعجنات المفضلة، وأنواع المخبوزات التي يفضلها الكثير من الناس، لذا تسعى كل ربات البيوت إلى معرفة أهم الخطوات التي من خلالها يكون من السهل عمل عجينة البيتزا بطريقة بسيطة، ومكونات سهلة توجد في كل منزل، والاستغناء عن طلب بيتزا المطاعم، وفيما يلي عرض لأهم المعلومات حول مقادير الوصفة الأصلية للبيتزا من المطبخ الإيطالي، وإليكم أسرار نجاح عمل الوصفة وخطوات التحضير الصحيحة.

طريقة عمل البيتزا الهشة الطرية

استعملي تلك المكونات الآتية لعمل الوصفة المثالية الإيطالية لعجين البيتزا:

3 كأس دقيق.

كأس ونصف ماء.

ملعقة خميرة صغيرة.

ربع كأس زيت.

ربع كأس حليب بودر.

ملعقة من السكر الأبيض.

رشة من الملح.

ملعقة من الخل.

مكونات خلطة البيتزا

خضار مشكل من الفلفل والبصل، والطماطم، والزيتون المخلي.

جبن شيدر.

جبن موتزريلا.

صلصة طماطم.

خطوات تحضير عجينة البيتزا الهشة الطرية

عليك إحضار وعاء عميق.

قومي بوضع الخميرة مع السكر والماء.

تقليب المكونات، وترك المكونات خمس دقائق للتأكد من نشاط الخميرة.

بدأ وضع الدقيق بالتدريج، مع التقليب المستمر، وذلك حتى الحصول على عجينة متماسكة، وطرية، ويسهل تشكيلها.

لا تنسي إضافة الملح مع الدقيق، مع الخل.

بعد ذلك اتركي العجينة حتى تتخمر تماما، ويتضاعف حجمها.

طريقة عمل البيتزا الهشة الطرية

قومي بتشكيل العجينة للحجم والسمك المناسب.

ابدئي في وضع كمية الخضار المقطع فوق العجينة.

يتم وضع الأجبان فوق الخضار، وتركي البيتزا قبل وضعها في الفرن خمسة عشر دقيقة حتى تتخمر مرة أخرى.

تأتي بعد ذلك مرحلة تسوية البيتزا في الفرن.

عليك ترك الفرن يعمل عشر دقائق وهو فارغ، حتى يكون جاهز لتسوية البيتزا.

ضعي البيتزا بعد تسخين الفرن مدة تصل لخمسة وثلاثين دقيقة.

ستلاحظين أن البيتزا أصبح وجهها باللون الأحمر، ومن الممكن في تلك الحالة إخراجها من الفرن.

بعد أن تتم خطوة التسوية اتركي البيتزا حتى تبرد ثم قطعيها بالحجم الملائم او علي حسب أفراد الأسرة.

كما إنه من الممكن أن تقدمي البيتزا مع صوص الكاتشب.

تعتبر تلك البيتز الوصفة من أنجح وصفات البيتزا الأصلية المفضلة للكثيرين.

حيث ان البيتزا تعتبر من أكثر المعجنات التي يعشقها الكبير والصغير وذلك بسبب طعمها الجيد، ويريدون شراؤها من المحلات بشكل دائم ولكن تبحث الأمهات عن طريقة عمل البيتزا الهشة واللذيدة ونجاحها من اول مرة، فيمكنكم إتباع الخطوات السابقة لمعرفة مكونات وطريقة عمل البيتزا بالعجينة السحرية واسرار نجاحها وطعمها من اول مرة.