طريقة عمل بسكويت العشر دقائق صحي وسهل ولذيذ وهتحضريه في ثواني

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عمر شويل - جدة بسكويت العشر دقائق تعد من الحلويات اللذيذة الخفيفة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال، حيث يعتبره البعض من الوجبات السريعة للإفطار والعشاء، وهو بسيط جدا في عمله ومكوناته بسيطة متوفرة في كل منزل لا يستغرق وقت في عمله، والكثير من السيدات لديهم الرغبة لمعرفة طريقة سهلة لتحضير بسكويت العشر دقائق، ولذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل هذه الوصفة بكل بساطة وذلك من خلال مقالنا هذا، فقط تابعوا قراءة ما يلي عبر موقعنا المميز ثقفني.

بسكويت العشر دقائق

من خلال المكونات التالية يمكنك الحصول على بسكويت خفيف وهش بطريقة بسيطة ولا يستهلك الوقت، وتتمثل المكونات في التالي:

كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الاستخدامات.

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب زبدة.

كوب إلا ربع من الحليب كامل الدسم.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل بسكويت العشر دقائق بكل سهولة وبخطوات سهلة ليست مكلفة، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:

يتم إحضار وعاء ثم نقوم بوضع كلا من الدقيق والبيكنج بودر والملح.

يتم خلط المكونات الجافة مع بعضها البعض حتى تتجانس.

ثم نقوم بإضافة الزبدة إلى المكونات السابقة ونبدأ بتقليب المكونات جيدا.

بعد ذلك يتم وضع الحليب إلى المكونات ونستمر في التقليب إلى أن يتم الحصول على عجينة متماسك.

نقوم بتشكيل البسكويت بالشكل الذي تريده.

ثم نحضر صينية فرن ونقوم بدهنها من جميع الجوانب.

بعد ذلك نقوم بوضع قطع العجين الذي تم تشكيله في الصينية.

نضع الصينية في الفرن لمدة عشرة دقائق.

عندما يتم الحصول على اللون الذهبي يجب أن يتم إخراجه من الفرن.

ثم نترك البسكويت إلى أن يبرد ويقدم في أطباق التقديم.

القيمة الغذائية في بسكويت العشر دقائق

تبلغ نسبة السعرات الحرارية في بسكويت العشر دقائق نحو 462 سعر حراري وهذه النسبة تعتبر عالية جدا.

كما أنه يحتوي على نسبة دهون تصل إلى جرام واحد فقط.

ونسبة الكوليسترول في البسكويت تصل إلى 63 جرام.

ونسبة الدهون المشبعة تبلغ 15 جرام.

ونسبة الكربوهيدات للبسكويت تصل إلى 9 جرام.

نصائح لنجاح بسكويت العشر دقائق

حتى نحصل على عجينة ناجحة يجب علينا اتباع التعليمات التالية، وهى كالآتي: