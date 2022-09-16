نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخدميها لفرد الشعر بالبروتين الطبيعي في وقت قريب جدا اذا كنتي على عجل في المقال التالي

عمر شويل - جدة البروتين من المواد التي تعمل على تغذية وتكثيف الشعر وعلاج الشعر التالف وبالتالي مهم للغاية عند استخدامه على الشعر ويفضل استخدامه كل شهرين على الشعر على الأقل للمحافظة عليه من الأضرار التي يتعرض لها بشكل دائم وذلك بسبب تصفيف الحرارة أو في حالة تلوين الشعر بشكل دائم، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم بالتفصيل طريقة عمل بروتين للشعر وخطوات استخدامه بشكل صحيح.

طريقة فرد الشعر بالبروتين

أولا إذا كنت تريدين استخدام بروتين جيد يجب استخدام بروتين ذات علامة تجارية معروفة ومميزة تحتوي على الكولاجين والكيراتين وفيتامين ب5 أو حمض البانتوثنيك أو الزبادي، وبالتالي تجنبي استخدام البروتين الذي يتكون من الباردين والبولي إيثيلين جليكول والسيليكون والكبريتات ايزوبروبيل.

من المعروف أن البروتين كل نوع منه يوجد له العديد من الاستخدامات لهذا يجب اتباع جميع الإرشادات الموجودة على العبوة.

طريقه عمل البروتين على الشعر

أولا نبدأ بتنظيف الشعر بالشامبو للتخلص من الأوساخ والشوائب العالقة ثم قومي بتجفيف الشعر ووضع البروتين من الأعلى إلى الأسفل مع الاهتمام بتوزيعه جيداً من الجذور حتى الأطراف بعد ذلك يتم تغطية الشعر بغلاف بلاستيكي.

اتركي البروتين على الشعر من خمس إلى عشر دقائق وبعد ذلك يتم شطفه بالماء الفاتر جيداً.

طريقة العناية بالشعر بعد البروتين

يجب استخدام شامبو مخصص للشعر المفرود بالبروتين للمحافظة على الشعر وتقويته وتجنب استخدام المواد الكيماوية التي تضر الشعر.

عدم استخدام صبغه على الشعر لأنها يمكن أن تتفاعل مع الشعر المفرود بالبروتين وبالتالي يتسبب في تساقطه.

عدم استخدام حمام الزيت على الشعر عند معالجة الشعر بالبروتين وتقليل استخدام مكواة الشعر أو المجفف الحراري لأنه يتسبب في إضعاف البصيلات.

فوائد البروتين للشعر

البروتين يساعد على إصلاح الشعر التالف والجاف ويزيد من نعومة الشعر ويجعله ناعم.

يعمل على تغذيته وتقويه بصيلاته وزيادة طول وكثافة الشعر.

يعمل البروتين على علاج تقصف الشعر ويعالج البصيلات الضعيفة ويزيد من كثافة وقوة الشعر لأنه يعمل على تغذية طوال الوقت.