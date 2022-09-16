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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير المقشر الطبيعي السحري لإزالة خلايا الجلد الميتة وشوائب البشرة من الاستخدام الأول، مقشر طبيعي يفتح لون البشرة ويزيل الخلايا الميتة منها بفاعلية و يمنح البشرة الترطيب العميق والإشراقة، سنحتاج إلى بذور الكتان كمكون أساسي فهي تفعل المعجزات لتفتيح لون البشرة كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة ونسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، تعمل بذور الكتان كمقشر ممتاز تزيل الجلد الميت والرؤوس السوداء من الوجه، نحتاج أيضاً إلى الحليب فهو مقشر لطيف ومرطب أيضاً كما أنه يعتبر من أفضل المنظفات الطبيعية للبشرة الجافة.

المقشر الطبيعي السحري لإزالة خلايا الجلد الميتة

يتكون المؤشر من العناصر التالية:

4 ملاعق صغيرة من بذور الكتان.

كوب من الماء.

كوب صغير من الحليب السائل.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

4 ملاعق صغيرة من السكر الأبيض أو البني.

ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة.

تفتيح لون البشرة

في مقلاة أو إناء قابل للطهي أضف بذور الكتان والماء ثم حركهم قليلاً، وبعد ذلك ضع الإناء على النار لمدة 10-15 دقيقة مع تحريك الخليط من حينٍ لآخر، وعندما تنضج وتُطبخ بذور الكتان يطفئ اللهب وبعدها مباشرة قم بتصفيتها باستخدام مصفاة أو قطعة قماش استخراج هلام بذور الكتان، في هذه الوصفة سنحتاج فقط إلى بذور الكتان المطبوخة ويمكنك استخدام الهلام الناتج لصنع كريم مضاد للشيخوخة.

طريقة تحضير المقشر واستخدامه

أضف البذور إلى المطحنة الكهربائية وأضف إليها الحليب وماء الورد ثم قم بطحنها جيداً، بعد ذلك قم بتصفية الخليط باستخدام قطعة قماش قطنية ثم اسكب الخليط الناتج في وعاء وأضف إليه السكر ومسحوق القهوة ثم اخلط المكونات جيداً، وإذا كانت بشرتك جافة يمكنك إضافة أي زيت للمقشر كزيت اللوز أو زيت الزيتون أو زيت فيتامين ه‍.

اخلط حتى تحصل على مقشر ليس كثيفا حتى تتغلغل جميع العناصر الغذائية في الجلد، ضع هذا المقشر على وجه نظيف ثم قم بتدليكه جيداً وبعد ذلك يغسل الوجه بالماء الفاتر، ويمكنك استخدام هذا المقشر على جسمك بالكامل أيضاً ويدلك لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء، للحصول على بشرة أكثر نعومة ترطيب وإشراقة.