نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل سلطة الفواكه بالقشطة من ألذ السلطات ومليئة بالفوائد الصحية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلطة الفواكه بالقشطة ، من ألذ السلطات وأفضلها وأغناها بالفوائد والفيتامينات، وهي مفضلة لدى الجميع بلا استثناء، كما أنها من السلطات التي لا تتقيد بأنواع معينة من الفواكه، بل يمكن إضافة أي نوع مرغوب فيه من الفواكه، كما يمكن إعدادها بنوعين فقط من الفواكه بالإضافة إلى القشطة وستكون بمذاق مميز ولذيذ للغاية، كما أنها تعد من أفضل الوجبات للفطور خاصة للأطفال لأنها تتمتع بقيمة غذائية عالية.

كما يوجد العديد من الأطعمة المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة مثل طريقة عمل حلوى أصابع الشوفان الصحية بدون سكر، أو طريقة عمل أصابع اللوتس بالشوكولاتة بمذاقها الغني واللذيذ للغاية، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل وصفة سلطة الفواكه بالقشطة.

مكونات سلطة الفواكه بالقشطة

مما يميز هذه السلطة هو تعدد أنواع الفواكه التي تتكون منها والتي يمكن إضافتها أو إزالتها من الوصفة حسب الرغبة، كما يمكن الإكثار من أنواع الفواكه المفضلة والمرغوبة والحد من الأنواع الغير مفضلة، وسنتعرف فيما يلي على مكوناتها وهي كالتالي:

مكعبات من المانجو.

مكعبات من التفاح المقشر.

مكعبات من الموز.

عنب أحمر.

عنب أخضر.

مكعبات من الكيوي.

كوب من عصير المانجو بدون ماء.

علبة قشطة.

علبة حليب مكثف.

طريقة التحضير

تعد سلطة الفواكه بالقشطة من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها على الإطلاق فهي وصفة بسيطة وتحضر في دقائق معدودة وسنتعرف على طريقة التحضير فيما يلي وهي كالتالي: