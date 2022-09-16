تبييض المناطق الحساسة بالشبه للتخلص من الاسمرار وإزالة البقع الداكنة فورًا

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عمر شويل - جدة تبييض المناطق الحساسة بالشبه ، يبحث الكثير من السيدات في كل مكان عن الطرق الفعالة التي يمكن من خلالها القضاء على اسمرار المناطق الحساسة والذي يحدث نتيجة للعديد من العوامل وأهمها السمنة والعوامل الوراثية، وتعد تلك المشكلة من أبرز المشكلات التي تواجه السيدات في كافة أنحاء العالم، وتساعد الشبه أحد أهم المنتجات الشعبية على علاج تلك المشكلة، حيث أنه من المعروف استخداماتها الفعالة في العناية بالبشرة والجسم والتخلص من رائحة العرق، وهي عبارة عن حجر يمكن طحنه واستخدامه بمفرده أو بإضافته إلى عناصر أخرى كالمسك وغيره للحصول على تفتيح وتبييض وإزالة للاسمرار دون الحاجة لاستخدام أي مواد كيميائية ضارة.

تبييض المناطق الحساسة بالشبه

تستخدم الشبه في العديد من الاستخدامات التجميلية نظرًا لأنها تساعد في تفتيح الجسم والأسنان وتساعد أيضًا في تهدئة البشرة من الحروق الناتجة عن أشعة الشمس، ويكون ذلك عن طريق طحن حجر الشبه وخلط نصف معلقة منه مع العسل وزيت الزيتون، ثم دمج الخليط جيدًا ووضعه على البشرة الملتهبة لتهدئتها على الفور، وتركه لمدة ربع ساعة وبعدها يغسل بالماء الفاتر.

كيفية استخدام الشبه لتبييض الجسم

قد تكون الشبه أحد العناصر الرخيصة في سعرها ولذلك فهي متوفرة لدى كل فرد، ويمكن للجميع استخدامها بدون عناء في القضاء على المشكلات المتعلقة بتفتيح البشرة والمناطق الحساسة، وذلك عن طريق :

إذا كانت الشبه حجر متكامل فأنه يمكن ترطيبه بالقليل من الماء ثم استخدامه على البشرة مباشرة والجسم بأكمله.

إذا كانت الشبه مطحونة، لابد أن تبلل البشرة نفسها بالقليل من الماء وبعدها ترش الشبه فوقها للحصول على أفضل النتائج.

في حالة استخدام كريم الشبه يوضع على الجسم مباشرة في المناطق المراد تفتيحها.

يمكن دمج الشبه مع الزيوت المتنوعة أو عصير الليمون لتمتصها البشرة وعمل ماسك بها.

الشبة لتبييض الإبط

يمكن استخدام الشبه في القضاء على الاسمرار في منطقة الإبط والذي يحدث نتيجة البكتيريا التي تؤذي للاستمرار، وتساعد الشبه في القضاء على تلك البكتيريا بسبب خصائصها المطهرة، وهذا يؤدي إلى تفتيح لونها، ويكون ذلك عن طريق، وضع معلقة من مسحوق الشبه المطحونة مع عصير الليمون وفرك الإبط بها جيدًا بشكل دائري لمدة خمسة دقائق وبعدها شطفها بالماء الدافئ، وتكرر مرتين أسبوعيًا لأفضل النتائج.